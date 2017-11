Protagonistas de oro: Peter Sagan

Después la desaparición de Tinkoff a final de la pasada temporada, el esloveno fichó por Bora Hansgrohe para afrontar esta campaña.

El año comenzaba en el Tour Down Under donde no fue capaz de conseguir ninguna victoria en las tres etapas al sprint, esta vez Caleb Ewan fue más rápido. Lo mismo le sucedió a Sagan en la Omloop Het Nieuwsblad, esta vez el gran dominador fue Van Avermaet. Sagan no tardaría en ganar, su primera victoria del año llegaría en la Kuurne-Bruselas-Kuurne.

Poco después, en la Strade Bianche, debido a una caída que le provocó un corte en el dedo y un fuerte golpe en la rodilla, y aquejado de un fuerte dolor de garganta, el esloveno se vio obligado a poner pie en tierra.

En Tirreno-Adriatico, Sagan consiguió dos triunfos y además consiguió el maillot de puntos. Para terminar su andadura por Italia, en la Milan- San Remo, el esloveno hizo una verdadera exhibición en el alto del “ Poggio” aunque no fue capaz de alzarse vencedor, esta vez fue el polaco Kwiatkowski quien por escasos centímetros se llevo el triunfo, relegándole al segundo puesto.

Tras la Milan-San Remo llegarían las Clásicas del norte, donde el paso de Peter fue bastante discreto, En E3 Harelbeke, sus esperanzas de victoria se vieron truncadas poco después de verse envuelto en una caída en los últimos 50 km. A pesar dd no alzarse con el triunfo, en la Gante-Wevelgem obtuvo un tercer puesto tras un espectacular Van Avermaet y el belga de Orica , Keukeleire.

La desgracia volvió a cebarse con Sagan en Flandes, parecía que esta vez ai podría alzarse con el triunfo cuando una fuerte caída provocada por un espectador a escasos kilómetros del final. coartó una posible victoria, finalmente entró en meta el 27. En Paris- Roubaix tuvo un papel totalmente discreto después de sufrir dos pinchazos en momentos claves de la carrera.

Una vez finalizadas las Clásicas de primavera, sería turno del Tour de California, posiblemente una de las carreras preferidas del esloveno. Aquí si se vería al Sagan ganador, consiguiendo una victoria, la octava consecutiva en esta carrera, todo un hito al alcance de muy pocos. También lograría liderar la clasificación de los puntos.

Por segundo año consecutivo, Peter vio como su hermano, Juraj, se alzaba con la victoria como campeón de Eslovaquia, siendo el segundo como en 2016.

Después de un inicio de temporada discreto, Sagan llegaría al Tour de Francia como máximo favorito para el maillot verde y las victorias al sprint. Estaba en forma, tenia sed de victorias y en la tercera etapa lo demostró ganando en el duro muro de Longwi, con unas rampas del 11%. Igualar a Zabel consiguiendo por sexta vez consecutiva el maillot de puntos estaba más cerca.

Fue en la cuarta etapa cuando el esloveno proporcionó a Cavendish un fuerte codazo, haciendo que el corredor inglés terminase en el suelo. Al considerar la organización esta acción como antideportiva fue descalificado del Tour.

Peter Sagan tirando a Mark Cavendish. / Chris Graythen (Getty Images)

Peter regresaría a la competición en el Tour de Polonia, donde venció en la primera etapa y logró de maillot de puntos. En el BinckBank Tour, antiguo Eneco Tour, subió a lo más alto del podium en dos ocasiones.

Como final de su puesta a punto para los mundiales en Bergen, Sagan viajó a Canadá donde participó en Montreal, donde tan solo pudo quedar noveno y en Québec, donde lograría la victoria, la 100 como profesional.

Una vez en Bergen, el esloveno renunció a participar en la contrarreloj por equipos debido a la fiebre y el fuerte dolor de garganta con el que había aterrizado en la ciudad Noruega. Sagan descansaría para centrarse en la prueba de ruta. Pese a no ser un mundial completamente perfecto para él, Peter se encontraba en las quinielas como favorito a la victoria final.

A escasos metros de la meta parecía que el triunfo sería del ciclista local. Alexander Kristoff, pero en el último momento y por escasos centímetros Sagan se alzó con el triunfo. Volvió a coronarse como campeón del mundo y esta vez consiguiendo un hito, lograr por tercera vez consecutiva el maillot arcoiris.

El año 2017 acababa de la mejor manera posible, lejos quedaban las clásicas de primavera o su expulsión del Tour, Sagan había hecho Historia.

Tras este triunfo fue elegido como tercer mejor ciclista del año, bicicleta de oro, por detrás de Froome y Dumoulin.