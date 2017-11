Mark Cavendish: "En esta profesión solo vale ganar"

Oct20-2016/TomDulat

El ciclista británico de 32 años (Dimensión Data) que recientemente se impuso en el circuito urbano en la localidad japonesa de Saitama (Saitama Critérium 2017), después de una espectacular campaña en 2016 y con un palmarés único en su carrera donde destacan 15 etapas en el Giro de Italia, 30 en el Tour de Francia, tres en la Vuelta España, entre muchas otras victorias, comentó Cavendish haber tenido un “2017 de mierda”.

Como ya es acostumbrado el ciclista no se guarda nada en sus declaraciones, el pedal de Dimensión Data que tras un aparatoso 2017, donde sufrió de un virus que lo dejó fuera de competencia y luego tuvo un controversial accidente donde se lesionó, por aquel malabar hecho por el actual campeón del mundo Peter Sagan, en la cuarta etapa del Tour de Francia, “Las cosas no fueron como esperaba. Deposité mis esperanzas en recuperarme para julio, y en Francia me rompí. No culpo a Peter”, comentó Mark que solo obtuvo una victoria en el 2017 en Abu Dhabi.

Mark se encuentra a muy poco de atrapar un récord de Eddy Merckx, 34 victorias de etapa en el Tour de Francia,"Es obvio que me gustaría conseguir ese récord. Pero es el mejor corredor de la historia y quien piense que ganar etapas del Tour es fácil está colgado. Es posible conseguirlo en los próximos años, pero no es una idea que tenga para el próximo Tour, ya que es muy difícil ganar allí. ¡Es el Tour de Francia!", comentó Cavendish que se encuentra a cuatro victorias de esta marca.

Para la próxima temporada el ciclista afirmó tener todas sus expectativas en regresar a llegar al nivel que ha demostrado tener en cada uno de sus sprints, por lo que no contempla estar en el óvalo la próxima campaña. "La pista resultará imposible de compatibilizar. Las Copas del Mundo otorgarán los puntos clasificatorios, y yo voy a centrarme en regresar a mi mejor nivel en los sprints”, comentó Mark.