Caleb Ewan busca repetir en el Tour Down Under

El joven australiano de 23 años Caleb Ewan, como de costumbre partirá su temporada 2018 en el Tour Down Under, una de las carreras más importantes de Australia, que recientemente se hizo parte del UCI World Tour (2017), "Es una de las mayores carreras en Australia, estoy muy motivado, quiero hacerlo todo bien en mi casa" Comento Ewan para el medio Adelaide Now.

Caleb, demostró tener en esta carrera una total supremacía en el sprint, fue el ganador de cuatro etapas (2017) en la que tuvo contrincantes de primer nivel como Perter Sagan, afirma que para la próxima edición (Enero-2018), le gustaría repetir los resultado del año pasado, "El campo de sprint es mucho mejor de lo que ha sido en los últimos dos años, así que definitivamente va a ser un desafío. Obviamente, me gustaría repetir lo que hice el año pasado, pero va a ser difícil ganar cuatro etapas".

El ciclista de Orica-Scott tiene sus opciones claras para esta primera prueba con la que abre su temporada, "Mirando los perfiles, las dos primeras etapas y la última etapa son las mejores y quizás la tercera etapa si es una carrera más negativa", comentó Caleb. El joven australiano, no la tendrá tan fácil, igual que el año pasado tendrá contrincantes de primera, como es el actual campeón del Mundo Peter Sagan y una de las leyenda del sprint André Greipel que ha ganado varias etapas en dicha prueba.

Ewan, que este año destacó con una etapa en el Giro de Italia, una etapa en el Tour de Abu Dhabi, una etapa en la Vuelta a Polonia y tres etapas en la Vuelta a Gran Bretaña quiere ir de nuevo tras el Campeonato Nacional de Australia, el ciclista de 23 años afirma que la prueba se le ajusta perfectamente a su perfil.