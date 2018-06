Alonso, tras conseguir la pole en Le Mans: “Especialmente, enhorabuena a Kazuki”

Google Plus

El Toyota número 8 de Fernando Alonso ha conseguido la pole para las 24 Horas de Le Mans que se disputarán entre el 16 y 17 de junio. El tiempo lo consiguió Kazuki Nakajima bajando el cronómetro a 3:15.377, dejando a dos segundos al coche número 7, también de Toyota.

En las sesiones anteriores de clasificación probó la noche, pero en la Q3, Alonso ha tenido la oportunidad de correr bajo la noche y bajo la lluvia, una situación para la que Toyota ha querido preparar al español lo máximo posible. Hubiera sido una catástrofe si Alonso se encuentra esta situación en carrera y además con tráfico.

Tras certificar la pole en Le Mans, el asturiano quiso dar la enhorabuena a quien la consiguió realmente: “Kazuki ha hecho una vuelta extraordinaria y no ha hecho falta mejorarla, así que todo el mérito para él. Saliendo primero y segundo, espero que podamos hacer una buena carrera. La preparación ha sido la necesaria y la correcta, ya hora solamente faltan 24 horas por delante”.

Sigue alagando a su compañero japonés a la vez que comenta que esta posición no será importante de cara a la carrera: “Tenemos un equipo muy fuerte. Kazuki ha hecho unas vueltas extraordinarias. Lo pusimos todo en sus manos y cumplió, así que enhorabuena a él en especial. Muy bonito y muy feliz. Sabemos que quizá sea la clasificación menos importante de nuestra vida, porque una carrera de 24 horas es muy larga y la clasificación apenas tiene importancia”.

Sobre el resultado en carrera, comentó: “Tener un doblete es bueno para nosotros, pero esto sólo es la preparación para la gran carrera. Hemos tenido una buena preparación, sin problemas en el coche. Hasta ahora lo hemos hecho bien y las cosas nos han salido de cara en el momento que todo contaba. La carrera es extremadamente larga y complicada, así que tenemos que encararla con mucho respeto. Tenemos que hacerla lo mejor posible. Con suerte, tendremos un doblete Toyota al final de la misma”, decía el español.

Como se comentaba, Alonso ha rodado en condiciones que no lo había hecho nunca en Le Mans, de noche y con lluvia, comentaba sus sensaciones: “No quería que la primera vez que me subiera con lluvia fuera durante la carrera, así que ha sido una sesión productiva. De noche es difícil parece una pista diferente. Con la lluvia, ha sido un poco complicad, pero quería tener ahora esa experiencia, no subirme al coche por la noche y encontrarme lluvia en mi primera vuelta. Progresas en cualquier área, en cualquier vuelta. Era importante hacer vueltas en condiciones de noche y mojado, que son probablemente las más complicadas”.

Para finalizar, Alonso dijo: “La carrera es extremadamente larga y difícil y todo puede cambiar muy rápido. Tenemos mucho respeto y trataremos de hacer la carrera lo mejor. En una carrera de 24 horas no puedes planearlo todo, siempre hay cosas inesperadas, pero estamos listos para todo”.