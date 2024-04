La segunda clasificación del año en el GP de China no ha decepcionado a nadie. Y es la segunda ya que el viernes hubo una qualy sprint que no dejó a nadie indiferente e incluso consiguió relegar a Max Verstappen a la séptima posición. Eso si, en esta ocasión el neerlandés ha conseguido su objetivo, y tras la gran remontada en la carrera sprint unas horas antes, ha cerciorado su primera plaza en la parrilla de salida.

Los Red Bull están de celebración, no solo por ocupar la primera línea el domingo, sino porque con esta pole ya van 100 para la escudería austriaca, que se posiciona poco a poco como una de las escuderías más emblemáticas de la historia moderna.

Los pilotos españoles han conseguido resarcirse después de una carrera sprint que pasó del "que bonito es tener a dos españoles ahí arriba" de Pedro De la Rosa a casi un doble dnf. A falta de dos vueltas Sainz y Alonso se tocaron y el Asturiano tuvo que abandonar, mientras que el de Ferrari perdió varias posiciones. En la clasificación "Magic" se ha aferrado a la tercera plaza y Carlos Sainz una séptima a tan solo 0.008s de Leclerc.

La parrilla de salida de la carrera del domingo | Fuente "X" @F1

Q1

Como viene siendo habitual, la Q1 no tuvo mucha más importancia que "quitarse" de los pilotos de tabla baja y ver alguna que otra pelea. No obstante, esta vez uno de los pesos pesados de la historia de la Fórmula 1 se quedó en la primera ronda. Lewis Hamilton no encontró su vuelta después del podio en la carrera sprint y no pasó el corte. Checo Pérez estuvo a punto de quedarse aquí también, pero se consiguió salvar por 0.048s.

Q2

La segunda fase de la clasificación fue como estaba previsto, hasta que Carlos Sainz perdió el monoplaza justo antes de cruzar la línea de meta y tuvo un accidente. Los comisarios decidieron sacar la bandera roja y se paró la sesión. Unos diez minutos más tarde y con el SF-24 del madrileño más o menos arreglado el cronómetro volvió a correr en Shanghái.

¡ACCIDENTE DE CARLOS SAINZ! 💥💥



Perdió el coche en la entrada a meta y provocó la bandera roja. ¡Qué lástima! 😱😥#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/GxEAzFLy4m — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon y Pierre Gasly fueron los cinco pilotos que se eliminaron en la Q2 y que lo tendrán difícil para optar a puntos en la carrera.

Q3

En la Q3 es donde estuvo la "chicha" de la jornada. La lucha por la pole y por el top tres estuvo hasta el final. Gracias a una mejora de pista todos los pilotos volvieron a hacer un intento final cuando quedaban alrededor de dos minutos para acabar. Como es normal, Max Verstappen se llevó la palma, seguido de su compañero de equipo Sergio Checo Pérez.

El top tres de la clasificación del GP de China| Fuente: Getty Images

"Magic" Alonso volvió a hacer magia en la pista y después de una vuelta que empezó más mal que bien, siguió "tirando" hasta rascar, de nuevo, la tercera posición en este fin de semana. En contraposición, su compañero de equipo saldrá el 11º. Los dos McLaren quedaron justo por encima de la dupla de Ferrari. Destacar la actuación de Sainz, que pese a tener un accidente se quedó a milésimas del monegasco.

Con la parrilla ya cerrada tan solo queda esperar a la carrera. El GP de China siempre trae consigo buenas peleas y sorpresas, como se vio en la sprint, así que todo puede suceder el domingo.