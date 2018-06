Christian Horner: "Honda se dedicará exclusivamente a nosotros, a diferencia de Renault"

Google Plus

El cambio de Honda por Renault como proveedor de unidad de potencia ha centrado los focos en el equipo Red Bull en los últimos días. Motivo por el que el jefe del equipo de las bebidas energéticas, Christian Horner, ha sido el protagonista principal de la rueda de prensa de jefes de equipo.

Las preguntas sobre la finalización del acuerdo con la fábrica francesa, así como el futuro a corto plazo del piloto australiano Daniel Ricciardo, fueron los dos temas principales por los que se le preguntaron al británico, que fue explícito en cuanto se refiere al primer tema en cuestión: "La unión con Honda es más que positiva, buscamos dar un paso adelante y no mirar hacia detrás. Ahora Honda se dedicará exclusivamente a nosotros, algo que no podía darse con Renault. Se trata de una decisión muy meditada y que no se ha tomado a la ligera".

Al mismo tiempo que elogiaba la decisión del cambio, alababa el trabajo realizado con la marca del rombo durante todos estos años: "Siempre han sido justos con nosotros. Nos han proporcionado todo el material necesario para que, sin ser un equipo fabricante de motores, seamos capaces de demostrar que podemos ganar. El cambio es necesario para poder seguir plantando cara a Mercedes y a Ferrari para ganar el título".

Nos gustaría mantener a Daniel en el equipo

Sobre la posible continuidad de Daniel Ricciardo, el jefe de Red Bull afirmó que su deseo es que el australiano "continúe formando parte del equipo" y que por ello las conversaciones "van por la línea adecuada".

Respecto a posibles sustitutos se mostró confiado en el "gran talento" que tiene en categorías inferiores e hizo referencia a la opción de repescar a Carlos Sainz: "No nos van a faltar pilotos que quieran estar con nosotros, aunque queremos mantener a Verstappen y a Ricciardo" sentenció.