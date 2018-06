Vettel: "Estoy contento con el tercer puesto"

Google Plus

Sebastian Vettel el mejor clasificador de la temporada hasta el momento ha sido incapaz de lograr la pole en el Gran Premio de Francia. El alemán que ha logrado cuatro poles hasta el momento ha visto como los dos Mercedes le superaban durante todo el fin de semana y más aún a la hora de la verdad. A pesar de todo Vettel saldrá en la tercera posición justo por detrás de su más inmediato perseguidor en el Mundial, Lewis Hamilton que se ha llevado su tercera pole de la temporada. Los Mercedes han sido superiores a los Ferrari durante todo el fin de semana y esta superioridad ha quedado demostrada en la clasificación.

Vettel ha hablado sobre la clasificación: "es difícil encontrar el equilibrio del coche, lo intenté todo en el último intento pero no pudo ser. Pensaba que estábamos ahí con los Mercedes pero no ha sido así". Al contrario que en Canadá Vettel no ha podido ser mejor a la hora de la verdad pero su tercer puesto le da opciones de cara a la carrera de mañana.

El alemán ha hablado también sobre la carrera de mañana: "estoy contento con el tercer puesto, podremos remontar en la carrera." Cabe decir que los dos Ferrari llevarán una estrategia distinta a los dos Mercedes ya que ellos decidieron dar su mejor vuelta en la Q2 con el neumático ultrablando mientras que los Mercedes se decantaron por el superblando.

Por último Vettel afirmó que es muy bonito volver a Francia: "es increíble volver a Francia, llevabamos muchos años sin correr aquí, la afición es increíble." Vettel tratará mañana de lograr su cuarta victoria de la temporada pero no lo tendrá nada fácil ya que en este circuito no contará con el mejor coche. Si el alemán queda por detrás de Hamilton en la carrera de mañana perderá el liderato del campeonato del mundo.