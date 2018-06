Alonso: "El tiempo jugará una baza importante"

Google Plus

Tras una actuación muy floja de los McLaren en Canadá, Francia, ha dejado al equipo de Woking aún más tocado. En Montreal, ambos monoplazas pasaron a la Q2, con problemas, pero pasaron, pero hoy, ambos han quedado fuera, y se han estancado en la Q1.

Fernando Alonso había realizado una buena sesión en los FP3 bajo la lluvia, y ayer en los otros libres de seco, pero ya se ha visto, que no los datos no eran de fiar. El propio Fernando, ha realizado una gran vuelta en la Q1, superior a la de su compañero, pero su monoplaza, no podía dar más.

"Los viernes son siempre difíciles de entender, todo el viernes fue regular, finalmente hicimos una vuelta bastante buena, pero no sabíamos cómo iban los demás. Pero hoy, teníamos dificultades, las cuatro vueltas que hemos dado han sido buenas, lo hice dos décimas mejor que mi compañero, que es alguien que ha ganado varias carreras en este circuito.", declaró en primera estancia el asturiano.

Tras ganar las 24h de Le Mans, el ovetense, ha llegado a Paul Ricard, también a suelo francés, pero el fin de semana pasado a estas alturas iba con opciones de ganar la prueba, hoy, se quedaba fuera de los 15 primeros para la carrera de mañana.

"Trabajo en lo personal intentando hacer siempre todo lo posible, creo que soy el único que lleva ocho a cero en calificación con su compañero, que fue campeón de GP3, GP2 y prácticamente en todas las categorías que corrió, por lo que me siento normal tras el día de hoy.", decía Alonso quitando hierro a la comparación con Le Mans.

"Esto es Fórmula 1, necesitas coche, el paquete y el coche adecuado, estas carreras no han sido buenas para nosotros, pero con todo este desastre estamos séptimos en el Mundial así que algo bueno haremos.", incidió el bicampeón del mundo.

Finalmente, el #14, dio sus expectativas, con respecto a lo que puede ser la carrera de mañana en términos generales, y con el sarcasmo al que nos tiene acostumbrados últimamente, Alonso dijo lo siguiente:

"Será un tren de coches todo el domingo, y los que hagan la 'pole' saldrán primeros y se escaparán, los segundos saldrán segundos y se escaparán, los terceros saldrán terceros y se escaparán y así todos. Seguramente, el tiempo pueda jugar la baza más importante, si llueve o hay condiciones cambiantes, si no llueve será complicado adelantar.", concluyó Alonso.