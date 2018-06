Zak Brown: "Nuestro problema es la aerodinámica"

Google Plus

La noticia mala en el día de ayer fue la protagonizada por McLaren. El equipo de Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne, no pudo pasar de la Q1, clasificando ambos pilotos en decimosexto y decimoctavo lugar, respectivamente.

McLaren, había realizado una actuación mala en Canadá, los dos coches no pasaron a la Q3, estando muy lejos del corte, clasificando el decimoquinto y el decimocuarto. Las esperanzas, al llegar aquí eran de volver a mirar arriba, de tener el ritmo de Barcelona, pero no fue así, peor clasificación de la temporada.

Zak Brown, el director del equipo de Woking, ha revelado que el equipo es incapaz de ver el problema de su monoplaza en el túnel de viento debido a una "particularidad" de su coche.

"Creo que tenemos que identificar las zonas en las que tenemos problemas. Es la aerodinámica. Es algo que no se muestra en el túnel de viento. Por lo tanto, no podemos tratar de solucionarlo allí porque no podemos replicar el problema o los problemas.", declaraba el estadounidense.

"No es un problema del túnel de viento. Lo que hemos identificado como áreas de debilidad simplemente no se muestran en estas pruebas. Mientras que la mayoría de los demás equipos están ahora siguiendo su camino de desarrollo, su programa base, nosotros tenemos que identificar y trabajar en solucionar estos inconvenientes.", explicaba de manera preocupante.

Fernando Alonso dejo claro que están progresando, están séptimos en el mundial con estos problemas, y están en su mejor año desde que McLaren se separó de Mercedes, sin ninguna duda. Boullier declaró que Alonso llevaba razón, la progresión en el coche no debe parar para 2019. Y Brown lo ha avalado.

Finalmente, al director de McLaren, le preguntaron si su actual Team Principal, el francés Eric Boullier, seguiría a cargo del equipo la próxima temporada, o incluso, si iba a acabar la presente.

"No voy a entrar en ningún cambio de personal en un equipo de carreras de 700-800 personas. Eric es un miembro valioso del equipo. Claramente, tenemos que identificar por qué hemos fallado en la aerodinámica y el desarrollo del coche de este año.", incidiendo el que el problema y la solución es cosa de todos.