Niki Lauda se muestra crítico con la sanción a Vettel

Niki Lauda se ha pronunciado sobre el incidente ocurrido entre Sebastian Vettel (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes) en la primera curva del Gran Premio de Francia. El piloto alemán golpeó el coche de Bottas y provocó daños en el suelo del monoplaza del finlandés. Los comisarios decidieron penalizar a Vettel con 5 segundos por su acción. El director no ejecutivo de Mercedes, que veía posible un doblete, se ha mostrado en contra de esta sanción y la considera insuficiente.

"Creo que podríamos haber conseguido un doblete y no entiendo por qué Vettel solo tiene cinco segundos de penalización por ese gran error. Es muy poco. Destruyó toda su carrera y la de Bottas", explicó Lauda a Sky Sports F1.

El que también se ha mostrado crítico con lo sucedido ha sido Lewis Hamilton (Mercedes). Al igual que Lauda, el piloto británico considera que podrían haber conseguido el doblete de no ser por el incidente de Bottas con Vettel. En rueda de prensa, Hamilton comparó la sanción al de Ferrari con que la policía solo te dejara ir después de pararte por conducir demasiado deprisa. Además, el de Mercedes considera injusto que Ferrari haya salido del Gran Premio con más puntos en el bolsillo que la escudería liderada por Toto Wolf.

"Todos entramos en la curva uno tan rápido como pudimos pero, si cuando alguien destruye tu carrera por un error, solo le dan una palmadita y puede volver y terminar por delante de la persona a la que sacó de la carrera, no compensa. En última instancia no debería poder terminar por delante de él, porque le sacó de la carrera", opinó Hamilton.

Cuestionado sobre si le sorprenden los errores que está cometiendo Vettel, Hamilton no quiso ahondar en la cuestión y le quitó hierro al asunto aludiendo a que el incidente con Bottas había sido un lance de carrera en la primera curva que a cualquiera le puede suceder.

"No, no creo que Vettel particularmente esté cometiendo más errores. Todos vamos al límite, estamos luchando por el campeonato, no estamos solo dando vueltas. Estamos ahí fuera arriesgando nuestras vidas, estamos ahí fuera llevando los coches al límite de la manera más segura posible. No es una vía del tren, no te quedas en los rieles. A veces te puedes salir. Somos humanos", concluyó el británico.