La Fórmula 2, en vilo con sus motores

Este GP de Francia ha dejado muchas sorpresas en la Fórmula 2, y es que es una categoría que nunca defrauda. Une a los mejores talentos de futuro, en una misma competición con monoplazas de similares características a los Fórmula 1 actuales. El objetivo de Liberty Media, es hacer de la F2 una categoría mucho más importante, y lo está haciendo.

En esta quinta prueba, la victoria de la primera carrera, la 'feature race', se la llevó George Russell, colocándose segundo en el mundial, ya que Norris, Markelov, Albon y Aitken no puntuaron. El domingo en la 'sprint race', la victoria fue par un Nyck De Vries que se reivindicó, Markelov, Russell y Aitken no puntuaron, y Norris y Albon si lo hicieron.

El campeonato esta más vivo que nunca, con hasta seis pilotos que estarían disputando el título, la situación es la siguiente:

Piloto Puntos Victorias 1. Lando Norris 104 1 2. George Russell 91 3 3. Nyck De Vries 75 1 4. Alexander Albon 73 1 5. Artem Markelov 71 2 6. Sergio Sette Camara 68 0

Todo esta muy apretado, y hace que cada fin de semana, la competición, sea más que intensa. También, se refleja que las victorias no lo són todo, la constancia es la llave de todo y se puede ver como pilotos con una victoria o incluso zero en el caso de Sette Camara, siguen en la disputa del mundial tras 5 rondas y 10 carreras.

Pero todo tiene un inconveniente, y en el caso de los Fórmula 2 y su campeonato son los motores. Este fin de semana ha sido la gota que ha colmado el baso y es que estás unidades de potencia de la empresa Mecachrome, son muy poco fiables.

Ha habido muchas críticas contra la empresa francesa que subministra motores a toda la parrilla, y los rumores en el paddock, eran sobre que los equipos tenían pensado hacer una queja conjunta para buscar una solución eficaz, o una empresa con mejores prestaciones de cara a próximas temporadas.

Nirei Fukuzumi, Arden. Foto: Fórmula 2

Motores que dejan de funcionar en seco, que de repente se ponen en "Safety Mode" (el modo en el que coche va a una velocidad mínima limitada cuando hay Virtual Safety Car), que se paran, que se quedan calados en la salida fácilmente por problemas con el embrague, etc...

Lo de este fin de semana fue una calamidad, hasta seis coches dejaron de tomar la salida completa de la carrera corta por problemas en el motor, entre ellos Russell, Markelov y Merhi. Lo mismo paso el sábado con el motor de Alexander Albon, o de Sean Gelael. Demasiadas caladas del coche en las salidas, y demasiados fallos con el "Safety Mode" que se toma la justicia por su mano, en un mismo fin de semana.

George Russell, pese haber ganado, publicó en sus redes sociales que: "Por el bien de la categoría, y los pilotos que corremos en ella, esto debe cambiar ya.". Arjun Maini, de Trident, comentó por la radio que: "No quiero volver a correr en este campeonato nunca más, ¡Que les jodan a todos!". Palabras duras, pero sinceras de ambos, que hablaron en nombre de todos.

De manera más extensa, Sean Gelael hablaba de lo sucedido, en su caso, un piloto muy experimentado en la categoría, y que sabe de lo que habla. El mismo piloto indonesio, junto con Makino o Albon, fueron víctimas directas del descontrolado "Safety Mode".

Antonio Fuoco, Charouz. Foto: Fórmula 2

"Están jugando con nuestras carreras. No entiendo por qué no pudieron comprobarlo en el coche de test. Estamos en el fin de semana cinco. ¿Cómo pueden tener tantos problemas? Es una absoluta broma. El resultado de este fin de semana me está haciendo quedar como un completo amateur. Tenemos que unirnos y hacer algo al respecto, porque no es justo.", declaraba de manera sincera el piloto de Prema.

Como la Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 2, también participarán en este triple Gran Premio de tres fines de semana. El cambio está claro que no llegará en mitad del certamen, pero debe llegar lo antes posible y que sea el mejor de cara a 2019, y que esto no vuelva a frenar las actuaciones de los talentosos pilotos de la F2.