Ferrari agradece que Hamilton acepte las disculpas de Räikkönen

El pasado fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña se avivó la tensión existente entre Ferrari y Mercedes después del toque en la salida entre Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton. El piloto británico cayó hasta la última posición, aunque consiguió remontar y subir al segundo cajón del podio. Sin embargo, muchos consideraron que se trataba de una estrategia de los de Maranello, incluido Lewis Hamilton.

El piloto de Mercedes utilizó la red social Instagram para explicarse, y asegura que acepta las disculpas de Räikkönen. "Fue un incidente de carrera y nada más. A veces decimos tonterías y aprendemos de ello", escribió. Ferrari quiso agradecer las palabras del piloto británico a través de las redes sociales, algo poco habitual para los de Maranello: "Apreciamos los comentarios de Hamilton después de las disculpas de Kimi tras el Gran Premio de Gran Bretaña, en especial cuando Lewis ha descrito la acción de la salida como un incidente de carrera", explicaron.

Pero la polémica continuó por otro lado, y es que al finalizar la carrera Hamilton no se detuvo a realizar las entrevistas pertinentes con algunos medios en el parque cerrado. Después quiso explicar en su cuenta de Instagram que perdió casi tres kilos intentando remontar y ocupar las primeras posiciones, por lo que cuando terminó la carrera apenas tenía energía para atender a los medios. "Si no puedes entenderlo y apreciar eso, lo entiendo completamente. Sin embargo, no tenía nada que ver con estar enfadado, literalmente estaba exhausto tanto física como emocionalmente", continuó diciendo.

También afirmó que está decepcionado consigo mismo tras las carrera, ya que dio una imagen de "perdedor dolido", y en absoluto se siente así. "Lo peor de todo fue que dejé que muchos me insultárais, que dijérais afirmaciones falsas en mi nombre", añadió, y más cuando ha trabajado duro para este Gran Premio, uno de los más especiales de la temporada, ya que corría en casa. "Pero, ¿sabéis qué? Está bien. Puedo aceptar que en su mayoría merezco todo eso e intentaré hacerlo mejor y mejor", concluyó.