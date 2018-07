Previa McLaren en el Gran Premio de Alemania 2018: en busca de un nuevo milagro de Alonso

McLaren sin duda ha dado un paso atrás en estas últimas carreras, incluso el propio director Zak Brown ha afirmado que su chásis es el más débil de la parrilla. Los de Woking buscarán estas dos semanas en Alemania y Hungría volver a la Q3 e intentar lograr más puntos y tratar de hacerlo con los dos pilotos. McLaren tan solo sumó ocho puntos en los tres Grandes Premios consecutivos en Francia, Austria y Gran Bretaña gracias a dos octavos puestos de Alonso en las dos últimas carreras.

Fernando Alonso

El piloto español no deja de sorprendernos, de nuevo está sacando puntos con un coche que no tiene el nivel suficiente como para pelear por ello, sin duda McLaren está salvando la temporada una vez más gracias al español. Alonso está en octavo lugar en el Mundial de Pilotos, el segundo mejor piloto del resto tan solo por detrás de Hulkenberg. Cabe decir que el español está tan arriba gracias a los 28 puntos logrados en las cuatro primeras carreras, pero aun así los ocho puntos que ha sacado en el momento más débil de la temporada de los ingleses ha sido un alivio para ellos. Una vez más Fernando ha vuelto a salvar a un McLaren en horas bajas que incluso provocó la dimisión del jefe de equipo Eric Bouiller un par de días después del Gran Premio de Austria. Fernando se tomó una semana de vacaciones en Asturias y aprovechó en la presentación del Liberbank Challenge para hacer unas declaraciones sobre McLaren: "Los siguientes Grandes Premios serán una continuidad, vamos a ir mejorando carrera a carrera".

Alonso este fin de semana vuelve a uno de los circuitos en los que más éxito ha tenido, el de Hockenheim, donde ha ganado hasta en tres ocasiones: lo hizo en 2005 con Renault y en 2010 y 2012 con Ferrari. Aunque su segunda victoria tiene un sabor muy amargo debido a la forma en la que lo ganó por las órdenes de equipo tras el famoso "Fernando is faster than you" que le dijo Rob Smedley a Felipe Massa desde el muro cuando este lideraba la carrera. El asturiano tiene la oportunidad de igualar a Michael Schumacher con el mayor número de victorias en este circuito aunque todos sabemos que una victoria sería un milagro para McLaren. La última visita de Alonso a Hockenheim no fue muy buena ya que no pudo sacar puntos al finalizar duodécimo la carrera mientras que su compañero Jenson Button sí lo hizo, finalizando octavo.

Fernando Alonso. Foto: McLaren F1.

Stoffel Vandoorne

Sin duda el nivel mostrado en estos últimos Grandes Premios está dañando mucho la imagen del piloto belga, que incluso ve peligrar su continuidad en el equipo. Vandoorne tan solo ha sumado ocho puntos en toda la temporada, 32 menos de los que ha sumado Alonso, el español le está pasando por encima y le está haciendo mucho daño. Además, Stoffel aún no ha clasificado por delante de Fernando en toda la temporada y es el único piloto que aún no ha podido quedar por delante de su compañero en clasificación. La imagen del piloto belga está muy tocada ya que se está viendo muy superado en puntos y su escasa cantidad de puntos está lastrando al equipo en el Mundial de Constructores. Vandoorne está viviendo lo mismo que le pasó a Felipe Massa en Ferrari durante los cuatro años en los que tuvo de compañero al español.

A pesar de todas las críticas que ha recibido, el belga afirmó que merece tener un asiento el año que viene para poder mejorar sus prestaciones mostradas este año. Stoffel no puntúa desde el Gran Premio de Azerbaiján a finales de abril y ocupa el decimosexto lugar en el Mundial de Pilotos, tan solo por detrás de los dos Williams, Marcus Ericsson y Brendon Hartley. El belga aterrizará en Hockenheim, un circuito en el que nunca ha corrido con un Fórmula uno y buscará cortar esa mala racha y detener las críticas que está recibiendo. Sin duda estas dos carreras antes del parón veraniego serán muy importantes para él.

Stoffel Vandoorne. Foto: McLaren F1.

Expectativas

Sin duda mejorar las prestaciones mostradas en Francia, Austria y Gran Bretaña será algo obligatorio para los de Woking, que ahora llegan a dos circuitos donde sus posibilidades para puntuar aumentan ya que el motor no tiene tanto efecto. McLaren buscará un nuevo milagro de Alonso como ya lo ha conseguido en estas dos últimas carreras y tratará de recuperar el terreno perdido en el Mundial de Constructores con Haas y Force India. El español tratará de recuperar esa séptima posición en el Mundial de Pilotos mientras que el belga necesita sí o sí sumar puntos para ayudar al equipo. Alemania y Hungría trajeron buenos resultados a los ingleses años atrás, veamos esta vez en Hockenheim si pueden salir con puntos en su casillero como lo hicieran en 2016 con Button.