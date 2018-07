Coulthard: "El rendimiento de Mclaren en el futuro será brillante"

Mclaren atraviesa desde hace varios años una crisis importante en cuanto a resultados. Las tres pasadas temporadas con Honda no pudieron ni tan siquiera luchar por un podio. Con el cambio este año a motores Renault creían que los resultados llegarían. Sin embargo, Mclaren sigue sin alzar el vuelo. A esto hay que añadirle que ha habido una reestructuración en el equipo que terminó con la dimisión de Eric Boullier justo antes del Gran Premio de Silverstone.

David Coulthard, piloto de Mclaren de 1996 a 2004, habló de la situación de Boullier para Crash.net. "Tiene que darte lástima Eric Boullier porque no le vi diseñar el coche, no le vi construirlo, no le vi conducirlo, pero aún así ha dimitido porque alguien tenía que ser la cabeza de turco", expresó.

El ex piloto de Fórmula 1 se mostró confiado en que Mclaren pueda recuperarse en un futuro gracias, entre otras cosas, a los inversores que tienen. "Mclaren estará de vuelta. Creo que el rendimiento de Mcñaren en el futuro será brillante dado el impulso de compañías y de inversores que tienen. Tal vez no sea una cantidad infinita de dinero, pero siento que es importante para ellos que de alguna manera podrán conseguir los recursos para tener la estructura necesaria para que la gente cumpla con lo prometido. Claramente, la gente no lo ha hecho. Mclaren tiene que enfocarse en el diseño, en la correlación con la pista, en la fabricación del coche. Cuando tenga todo correcto, no necesitará tener los mejores pilotos para estar en una posición ganadora. Pero lo que tiende a suceder es que si tienes un coche excelente los mejores pilotos quieren estar en él. Necesitan recursos y una buena estructura. Si pueden unir todos eso, tendrán éxito", opinó.

Otro equipo británico que está en graves problemas es Williams. En lo que va de temporada solo han logrado terminar en los puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán con la octava posición de Lance Stroll. Coulthard ve más complicada la recuperación de los de Grove. "Williams es una compañía más pequeña. Necesitan manejar su negocio de forma diferente. ¿Podrán ser tan agresivos y asumir riesgos?", se preguntó.

Coulthard quiso hablar también de la situación de Fernando Alonso de cara a la próxima temporada. "Espero que se quede pero creo que hay un 50% de posibilidades de que lo haga teniendo en cuenta lo que le gustaría lograr en esta etapa de su carrera (la triple corona). ¿McLaren le va a dar un coche ganador el año que viene? Es posible pero poco probable", concluyó.