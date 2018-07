Valtteri Bottas renueva con Mercedes hasta 2019

Google Plus

Como ya se anunció ayer en VAVEL, Bottas ha llegado a un acuerdo con Mercedes tras hacerlo el día anterior su compañero de equipo. Como se explicó Hamilton daba pie a una serie de reacción en cadena de renovaciones y fichajes, y los dos de Mercedes han sido los pioneros.

Mercedes quería negociar con un piloto más puntero si Hamilton no negociaba una renovación, pero una vez esto se hizo oficial en el día de ayer, quedó claro que al lado del británico no se podía poner a otro gallo, por lo que Mercedes ha elegido la opción más sensata, la de Bottas, la del fiel escudero del caballero con el martillo que renueva para 2019, con opción de renovar para 2020, aunque esa opción se cogerá o no durante la temporada siguiente.

El piloto #77, ha logrado con Mercedes su primera victoria en Fórmula 1, sumado de otras dos, las tres, en la temporada pasada. A parte, también ha conseguido alzarse con 5 'poles', no obstante, este año no ha ganado, y su nivel parece haber descendido, ¿Hará la renovación un cambio positivo en Bottas?

El piloto nacido en Nastola, ha declarado sus primeras impresiones a cerca de su continuidad con las estrellas plateadas, en la web oficial de Mercedes:

"Es una gran noticia que vaya a estar con Mercedes el año que viene, y es bueno anunciarlo aquí en Hockenheim, que no solo es casa de Mercedes, sino que también es el sitio donde gané mi primera carrera con monoplazas (no en Fórmula 1) en 2007", declaró el piloto de 28 años en primer lugar.

"Este año, con una gran preparación en invierno, he sido capaz de dar un paso al frente, y creo que aún hay cosas mejores por venir. No hemos estado muy afortunados en las carreras de este año, pero el equipo sabe como rindo y es bueno que firmen su confianza en mi y en mi pilotaje",explicaba el finés de manera sincera.

Bottas y Toto. Foto: Mercedes

Para concluir, declaró que: "Disfruto trabajando con el equipo, y también siendo compañero de Lewis, porque tenemos una buena relación, honesta y recta, que siempre busca el mejor resultado para Mercedes. Obviamente, mi objetivo, es mantener mi rendimiento en un nivel alto, y así poder intentar seguir con el equipo cuando hagamos planes para 2020"

Por su parte, de igual manera que en el día de ayer, Toto Wolff, habló sobre esta renovación y sobre los planes que hay ahora que su pareja de pilotos se ha confirmado, como mínimo, para los dos próximos años:

"Estamos muy contentos por extender el contrato de Valtteri con mercedes, confirmando al 100% nuestra alineación para 2019, además aquí en nuestra carrera de casa en Hockenheim. El rendimiento de Valtteri ha sido excelente esta temporada, si no es por nuestros errores y mala suerte, el podría estar liderando el campeonato de pilotos ahora mismo", decía Wollf confiando en su piloto.

"Cuando tomamos la decisión en favor de Valtteri para 2019, no fue solo por su indudable velocidad y ética de trabajo, sino que también por su carácter. Su relación con el equipo, incluso con Lewis, es abierta y sincera, y sin ninguna política después de todo. Estoy muy contento por mantener a Valtteri en el equipo y mirar hacía delante para celebrar el mayor número de éxitos con el", concluyó al austriaco.