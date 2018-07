Lewis Hamilton: “Siempre hay que creer”

Lewis Hamilton salía desde la decimocuarta plaza en el Gran Premio de Alemania tras el fallo hidráulico que sufrió en la clasificación. Se le vio abatido frente al W09, pero las condiciones de carrera han sido increíbles.

La locura de la lluvia cambió por completo todo. Sebastian Vettel se salía en la curva trece y tocaba contra el muro, Hamilton con paciencia ha escalado hasta la primera plaza, aguantando los achaques de su compañero Valtteri Bottas y ha conseguido algo que nunca ha pasado en la historia de la Fórmula Uno: ganar tras salir desde la decimocuarta plaza.

Un gran coche te hace llegar a la primera plaza tras salir tan atrás, pero el británico lo veía muy complicado: “Obviamente es muy difícil desde esa posición, hay muy pocas probabilidades, pero siempre hay que creer, he rezado antes de empezar la carrera y he visto la gente que me apoyaba, he intentado mantener la calma”, también quiso agradecer el trabajo de todos los que están detrás del muro y en la fábrica: “El equipo ha hecho un gran trabajo y estoy muy agradecido”.

El espíritu ganador de Lewis se resume en lo siguiente: “Nunca he pensado en ganar, lo he intentado y ha sucedido. Hoy mis sueños se han hecho realidad”.

Ahora es líder del Mundial con 17 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel, un gran golpe que puede valer un Mundial de aquí a final de temporada: “No he pensado en eso todavía, ha sido muy duro, las condiciones han sido perfectas para sacar lo que necesitaba. Cuando ha llovido sabía que tenía una buena posición, pero no sabes lo que va a suceder después de un Safety Car porque los coches de detrás tenían neumáticos nuevos”.

Para finalizar, el británico decía: “Espero que solidifique la creencia que tiene el equipo en mí. Creo mucho en mi equipo”.