Toto Wolff: "En la Fórmula uno siempre estás superando tus límites"

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, formó parte de la rueda de prensa de jefes de equipo del Gran Premio de Hungría. Una rueda de prensa que tan solo formaron tres personas ya que Maurizio Arrivabene, jefe de equipo de Ferrari, estuvo exento debido a la muerte del presidente del equipo, Sergio Marchionne. Toto comenzó su rueda de prensa dando el pésame a todos los integrantes del equipo Ferrari y a los familiares de Sergio ya que están pasando momentos muy complicados.

Toto Wolff ha hablado sobre el flojo rendimiento de sus dos pilotos en los entrenamientos libres ya que han clasificado en quinto y sexto lugar: "Hungría siempre es muy diferente a todos los otros circuitos. El calor está empezando y en las sesiones ahora tenemos que aprender cómo configurar el coche, y entender cómo funcionan las llantas y luego, con suerte, que estén listas para mañana por la tarde a la hora de la clasificación."

"Los contratos de los pilotos se hicieron hace mucho tiempo. Al menos así se siente dentro de Mercedes. Aunque no teníamos ninguna firma y, por lo tanto, nada que anunciar. Se sentía de esa manera desde las primeras carreras de la temporada. No hubo ningún obstáculo para negociar, en la medida en que no creo que haya ninguna inseguridad por parte de los pilotos o de nuestro lado. Al haber anunciado las renovaciones, ya no recibimos las preguntas de ustedes, y eso hace que sea un poco más fácil" afirmó Toto en cuanto a la estabilidad del equipo sobre las renovaciones que se anunciaron de ambos pilotos en el Gran Premio de Alemania.

El jefe de equipo de Mercedes ha comentado como es su relación con Force India: "Force India es un equipo con tenemos una buena relación. Ha sido un gran puerto y un gran lugar de desarrollo para algunos de los jóvenes pilotos. Han tomado decisiones con nosotros que en su momento fueron valientes, como cuando Esteban no estaba en el radar de nadie, Otmar y sus muchachos tomaron la decisión de llevarlo a bordo y hoy todos quieren tener a Esteban en su equipo."

Wolff habló también sobre el problema mecánico que sufrió Hamilton en la clasificación de Alemania y sobre el doble abandono en el Gran Premio de Austria: "En la Fórmula uno nunca te sientes cómodo con nada, porque estás superando los límites. Estamos en la cima, y ​​no esperamos que ninguno de estos problemas regrese. El resultado, la consecuencia del fallo hidráulico fue la misma pero la causa fue muy diferente."