Räikkönen: "Nos gustaría estar en la pole, pero no ha podido ser"

Kimi Räikkönen saldrá desde la tercera posición en el Gran Premio de Hungría, ha conseguido ser el mejor de los Ferrari, y ha terminado por delante de su compañero de equipo, que solo ha podido ser cuarto tras las difíciles condiciones de la pista sobre mojado. El finés tenía la pole provisional a falta de pocos minutos para llegar al final de la Q3, pero su compatriota, Bottas, se la arrebató, y una vuelta después fue Hamilton el que marcó el mejor tiempo.

Lo primero que Paul Di Resta le preguntó al piloto finés al acabar la clasificación fue que si es optimista con respecto a la carrera y al resultado, y aseguró que sí, aunque también reconoció que no es ideal. "El coche ha ido bien, lo he podido conducir, lo he disfrutado, la verdad", explicó. Añadió que ha tenido suerte con el juego de neumáticos que ha utilizado, ya que ha tenido mucho agarre, aunque estaba detrás de un Haas y con el spray era difícil ver, ya que las condiciones de la pista empeoraban y algunas zonas estaban muy mojadas, incluso los pilotos tuviero que montar los neumáticos de lluvia extrema.

Sin embargo, el de Ferrari reconoce que han mejorado, aunque en el resto de sesiones de entrenamientos libres, los Ferrari han estado por delante de los Mercedes. "Nos hubiera gustado estar en la pole, pero no ha podido ser, mañana será otro día y seguiremos intentándoloo", aseguraba, mientras en la grada se podían ver banderas finlandesas y aficionados con banderas de la Scuderia. Para la carrera de mañana, Hamilton intentará defender la pole, tendrá la protección de su compañero de equipo, pero los Ferrari lucharán contra ellos en la frenada de la curva uno y, si la carrera es en mojado, puede haber baile de posiciones y alguna que otra sorpresa, tal y como ocurrió en Alemania.