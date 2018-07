Ricciardo sobre el incidente con Bottas: "Como le he ganado, no hay problema"

Google Plus

En el Gran Premio de Hungría, Daniel Ricciardo ha terminado cuarto tras una espectacular remontada, ya que partía desde la duodécima posición. Sin embargo, su compañero de equipo no ha corrido la misma suerte y ha tenido que abandonar después de perder potencia y de un fallo en el MGU-K.

En recta final de la carrera, Bottas se tocó con Vettel cuando el piloto alemán trataba de adelantarle, por lo que tenía una parte de su monoplaza dañado. Ricciardo era quinto, y se acercaba peligrosamente a Bottas, con un coche en mejores condiciones, pero el finés terminó echándole fuera de la pista. "Creo que le di suficiente espacio a Valtteri y era bastante obvio que él se fue largo y bloqueó las ruedas con el coche dañado, no creo que hubiera podido hacer algo distinto más que intentar frenar más tarde que él por el exterior", explicó el piloto australiano. También confesó que estaba realmente contento por haberle adelantado, y es que tan solo tardó una vuelta en ganarle la posición tras el incidente.

También le preguntaron si cree que es bueno para la competición que Bottas reciba una sanción, ya que el de Mercedes había sido llamado a declarar al terminar la carrera. "Si él hubiera estado delante, creo que podríamos haberlo discutido más, pero como le he ganado, no hay problema", terminó diciendo Ricciardo. Finalmente, la FIA decidió sancionar a Bottas con diez segundos sobre el tiempo final, pero como Gasly estaba demasiado lejos, no afecta a su posición final.

Su compañero de equipo, Max Verstappen, ha tenido que abandonar, y cuando le pedían que valorase la primera parte de la temporada aseguraba que son lentos en recta, y ahora tampoco son fiables. "Así que una mierda", decía. El holandés se mostró frustrado, ya que tienen un buen monoplaza, y durante la temporada intenta motivarse y seguir siendo positivo, pero con los constantes problemas y con la fiabilidad del motor, es complicado. "Es difícil de decir, pero seguiremos empujando", terminaba diciendo cuando le preguntaban si en la segunda parte de la temporada tratará de ser más positivo.