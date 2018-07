Wolff: "No tenemos un número uno y un número dos"

El equipo Mercedes se ha despedido de Hungría con polémica. Tras la carrera, Toto Wolff afirmó a Sky Sports F1 que el resultado era agridulce: "Sabe un poco agridulce. Valtteri habría merecido un podio después de ser un escudero sensacional". Cuestionado por estas palabras, el piloto finlandés se mostró molesto: "En primer lugar, duele el 'escudero'. En segundo lugar, no veo ningún aspecto positivo para mi en esta carrera. Yo quería un mejor resultado".

Tras el enfado de Bottas, Toto Wolff aclaró su comentario a Motorsport.com. "Se ha demostrado que las cosas que no se hablan cara a cara se descontrolan de forma incorrecta. En Hungría, saliendo segundo y llegando segundo a la primera curva, la actuación de Valtteri fue la carrera perfecta de un escudero, y no lo digo en términos de campeonato, porque no tenemos un número uno y un número dos, me refiero solo a este domingo", afirmó.

Además, Wolff alabó el papel de Bottas durante el gran premio y se lamentó porque no consiguió terminar en el podio como según él se merecía. "Fue, desde mi punto de vista, la mejor carrera que ha hecho con Mercedes en los últimos dos años. No sé cuánto tiempo llevaba con ese neumático, pero creo que alrededor de 50 vueltas. Tenía las gomas totalmente gastadas. Nos sorprendió que lograra mantener a Sebastian y a Kimi detrás durante más o menos 25 vueltas y sabíamos que las últimas cinco serían críticas. La sensación agridulce que tengo es que habría merecido acabar segundo, donde salió y donde estaba tras la primera vuelta. ¿Dices que la palabra 'escudero' no le hace justicia? Simplemente hizo una carrera sensacional y ayudó a Lewis, en cierto modo, a mantener el liderato", explicó.

Una vez aclarado el malentendido, Bottas se pronunció al respecto en sus redes sociales donde afirmaba, como ya hiciera en la rueda de prensa de la FIA del pasado jueves, que Hamilton y él compiten en igualdad de condiciones. "No convoqué una reunión con los jefes porque Toto dijera que fui el escudero perfecto en esta carrera. Estaba decepcionado con mi resultado final en la carrera y vi todo de manera negativa por un momento. Sé lo que quiso decir. Y él hubiera dicho lo mismo sobre Lewis si hubiera estado en esa misma situación y tuviera una carrera similar. Estamos en igualdad de condiciones y confío 100% en el equipo. Todo está bien. ¡Seguiremos empujando! Llegará", concluía Bottas en su comunicado.