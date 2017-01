Manor atraviesa serios problemas para poder competir en 2017

Google Plus

Foto: Manorracing.com

Con el fin de la temporada 2016, no parecía que la escudería de Manor tuviese que pasar por serios apuros para poder competir en la próxima temporada. Pero tan solo una semana atrás se confirmaba que el equipo pasaba a ser gestionado por administradores. Aunque no es todo el grupo empresarial al completo.

El equipo Manor está operado por Just Racing Services Ltd, que será gestionado por FRP Advisory, y Manor Grand Prix Racing Ltd. Sólo es la primera quién ha pasado a ser gestionada por administradores, y es la segunda quién tiene los derechos de competición en Fórmula 1. Aun así, ambas sociedades son fundamentales para la supervivencia de la escudería inglesa.

Uno de los nuevos administradores de Manor, Geoff Rowley, ha aclarado la situación. Manor necesita la llegada de nuevo capital si quieren competir en el próximo mundial del Gran Circo. Aunque por el momento no han despedido a ninguno de los empleados de la fábrica, la situación es complicada.

Aunque en 2016 el avance del equipo ha sido positivo, la situación es complicada según Rowley: "El equipo ha hecho progresos significativos bajo su nueva propiedad desde el comienzo de 2015, pero la situación sigue siendo que operar un equipo de F1 requiere una inversión significativa. Durante los últimos meses, el equipo directivo ha trabajado incansablemente para traer nuevas inversiones al equipo para asegurar su futuro a largo plazo, pero lamentablemente no ha podido hacerlo dentro del tiempo disponible. No tenían otra alternativa que poner JRSL en manos de administradores", señalaba el administrador a Insider Media.

Ambos administradores están examinando todas las posibilidades, pero será complicado, según Rowley, llegar a Australia sin nuevos inversores: "Los administradores conjuntos están evaluando las opciones para el grupo. La temporada 2017 comienza el 26 de marzo en Melbourne, Australia, y la participación del equipo dependerá del resultado del proceso de administración y de cualquier negociación relacionada con las partes interesadas en lo que es una ventana de oportunidades muy limitada", sentenciaba.