Heikki Kovalainen se ofreció a Williams

Hamilton y Kovalainen en Singapur 2008, cuando compartían equipo. l Fuente - Getty Images

El que fuera compañero de Lewis Hamilton en McLaren en los años 2008 y 2009 ha reconocido que se ofreció a Williams para volver a la Fórmula 1. A dos meses de dar comienzo la temporada 2017 sigue habiendo novedades en las formaciones.

Cuando ya es oficial que Felipe Massa vuelve al Gran Circo y lo hace de nuevo con Williams, Heikki Kovalainen asegura que en Grove ya tenían otros planes cuando contactó con ellos. "Sí, envié un email a Claire. Pero ellos tenían otros planes. Probablemente muchos otros pilotos enviaron el mismo mensaje", ha dicho para el canal finlandés MTV.

El expiloto corrió en Fórmula 1 entre los años 2007 y 2013 y llegó a ganar la carrera del Gran Premio de Hungría 2008. Sin embargo, estos resultados no han sido suficientes para Williams que decidió contar otra vez con Massa para la próxima temporada.

Heikki, que en la actualidad compite en el GT de Japón, coincidió dos años en McLaren-Mercedes junto a Lewis Hamilton. De él ha dicho que "es un piloto extremadamente rápido” y que “fue agradable trabajar con él”.

El finlandés no ha querido entrar en los rumores sobre la vida privada del tricampeón del mundo: "Tengo buenos recuerdos con Lewis. Al menos no tenía ningún problema con él. Lewis es un duro compañero de equipo, pero no hizo nada que nos quebrantase”, ha reconocido.

El finés prefiere centrarse en la vida profesional de los pilotos como Hamilton y en lo que demuestran sobre la pista: “Sobre su vida privada no quiero especular, pero tampoco me gusta su imagen, conozco mejor su forma de trabajar. Cuando no estás en el coche, cada uno puede hacer lo que quiera", ha añadido.

El actual campeón de la súper GT japonesa no tiene dudas de que la relación entre Hamilton y Bottas, que compartirán equipo en Mercedes, será buena. “Él (Lewis) es fuerte en todos los sentidos, pero no creo que sea un problema para Valtteri o cualquier otro piloto, no creo que haya ningún problema”, ha destacado.

De Bottas, el responsable de que en Williams haya quedado el asiento vacío por el que Kovalainen se interesó, ha dicho para el diario Ilta Sanomat que no va a predecir cómo irá Valtteri pero que “es un muy buen piloto” y “tiene suficiente habilidad para estar arriba”.