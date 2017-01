Carlos Sainz: "A los diez años quería ser como Fernando Alonso"

Carlos Sainz en el box | Imagen: Getty Images

Carlos Sainz ha destacado la influencia que ha tenido Fernando Alonso en su objetivo de llegar a ser piloto de Fórmula 1. El piloto madrileño ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser, junto con su padre y Pedro de la Rosa, que cuando está en pista, no piensa en que lucha frente a su ídolo, tal y como ha ocurrido varias veces en 2016.

El de Toro Rosso empezó a trabajar para conseguir ser piloto de Fórmula 1 a partir de 2004, cuando conoció por primera vez a Alonso. Sainz ha declarado que cuando cumplió diez años, conoció a Alonso. Tras conocerle, le dijo a su padre que él quería ser campeón del mundo, como Fernando. Y 11 años más tarde, en 2015, llegó a la Fórmula 1.

A día de hoy, Carlos es una de las mayores promesas de la parrilla y se ha ganado el respeto de todo el paddock. Del año pasado, se destacará todos los duelos que tuvo con Alonso, en el GP de Estados Unidos luchando por la quinta posición o en Hungría luchando por la séptima posición, en algunos momentos de la carrera. Ha hablado sobre esta temporada y sus luchas con Alonso: "Es una de las cosas que menos me he parado a pensar este año, cuando estoy en carrera no te das cuenta de que es Fernando Alonso, en el momento en el que me dé cuenta flaquearé. Pero mi cabeza no lo asimila, para mí es un McLaren que hay que pasar por encima", aseguró entre risas.

Carlos Sainz en el GP de Australia | Imagen: Getty Images

Tras su muy buena temporada, varios equipos se interesaron por Sainz. Uno de los que más insistieron por el madrileño fue Renault. El equipo francés insistió mucho por Carlos, pero Red Bull no quería que Sainz se fuera. Carlos reconoció que hubieron varias ofertas por él: "Sí, para qué nos vamos a engañar. Hubo una opción bien clara y muy atractiva que era la de Renault que llegó en junio. La oferta se consideró y al final se dejó aparte porque todavía era muy pronto en el año y había que ver qué pasaba en 2017 y porque a Red Bull no le hacía ninguna gracia dejarme ir. Lo pensé con mi equipo, mi padre y compañía, y dijimos que por muy atractiva que fuera había que tener paciencia".

El objetivo de Carlos, como el de cualquier piloto, es ser campeón del mundo de Fórmula 1. Quiere hacer un gran año en 2017 para llamar la atención a más equipos grandes en 2018. Su padre, doble campeón del mundo de la WRC en 1990 y 1992, confía en él: "Quiero pensar que mi hijo será algún día campeón del mundo. Tiene el talento y la actitud para ser campeón. Ser campeón de cualquier cosa es muy difícil, de tener suerte, de estar en el momento justo...", finalizó Carlos Sainz padre.