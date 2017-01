Sergio Pérez: "Me ha sorprendido la marcha a Renault de Hulkenberg"

Google Plus

Perez en Brasil. // Foto: Getty Images

Sergio Pérez no se esperaba que su co.mpañero de equipo fichara por Renault, el propio mexicano fue uno de los pilotos que sonaron para sustituir a Kevin Magnussen en Renault, tras el rechazo de Pérez y el de Red Bull con Sainz ha dejado a Renault con pocas opciones de fichar a un piloto que les llevase al éxito, y una de esas opciones era Nico Hulkenberg.

En los últimos años Force India ha dado la sensación de ser una gran familia, además cuentan con el motor Mercedes y en los últimos años han dado un gran paso hacia delante, todo esto ha provocado la sorpresa de Pérez, que opina que el ganador de las 24 horas de Le Mans estaba entre las primeras opciones de la marca del rombo: "Para ser sincero, me quedé impresionado. Yo ya sabía que Nico estaba muy arriba en su lista y que si yo no me marchaba con ellos lo considerarían definitivamente, Renault se lleva a un gran piloto, sólo el tiempo dirá quién tomó la decisión correcta, pero estoy contento con nuestra relación durante las tres temporadas en las que compartimos garaje”.

Pérez ha comentado que entiende la decisión de Nico, el alemán lleva muchos años en el mismo equipo y necesita nuevos proyectos y nuevas ilusiones, además pasara a ser piloto oficial de una marca: "Pasamos tres años trabajando juntos y se pasaron muy rápido. Creo que ambos aprendimos mucho durante esta etapa de nuestra carrera. Es hora de que Nico pase a un nuevo e ilusionante desafío. Él estuvo más tiempo que yo en Forcé India, así que probablemente sentía la necesidad de trabajar con gente nueva, probar algo diferente, aprender cosas nuevas y tener retos distintos a los de estos años. Ha sido estupendo trabajar con él, he aprendido muchas cosas de Nico".