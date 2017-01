Nico Rosberg afronta nuevos retos después de la Fórmula 1

Rosberg: La vida es algo más que pilotar en círculos". - Fuente l Getty Images

Nico Rosberg, quien anunció su retirada de la Fórmula 1 tan solo 5 días después de proclamarse por primera vez Campeón del Mundo, asegura estar descubriendo una nueva vida.

Durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) el alemán se mostró muy a gusto con la decisión que tomó. "Quiero nuevos retos... ahora, de repente, todo es libertad", expresó.

El expiloto de Mercedes está dispuesto a enfrentar nuevos retos en esta etapa. "La vida tiene más que ofrecer que pilotar en círculos", dijo para Reuters.

Para Rosberg era más importante retirarse en su “máximo nivel” que seguir en la competición. "Todo el mundo necesita encontrar su camino y descubrir qué es lo mejor para él", añadió.

Nico argumentó su retirada en el deseo de pasar más tiempo con su mujer y su hija, pero ahora también es embajador de Mercedes para 2017 y se dedica a obras sociales, como “visitar a niños enfermos, sobre todo a aquellos que están en una edad en la que les hace ilusión verme", ha declarado.

Nico Rosberg puede también volver a esquiar algo que antes no podía hacer: "Hace once años que no hago esquí porque mi contrato no me lo permitía", ha contado.

Otro de los aspectos hacia los que Rosberg dirige ahora su mirada es el de los coches eléctricos: "Estoy explorando nuevas cosas. La energía renovable es algo que puede ser muy interesante. Hay muchas posibilidades, así como con los coches eléctricos", ha completado.

Rosberg ha explicado los retos personales a los que se tuvo que enfrentar para lograr ser campeón del mundo y hacer frente a su compañero de equipo, el tricampeón del Mundo, Lewis Hamilton. "La meditación es un gran mundo y a veces es malinterpretado. La manera en la que lo hice fue más una práctica de concentración y de aprender a controlar tu mente, lo que realmente consigues si dedicas un poco de tiempo a ello", ha contado.

El campeón del Mundo 2016 ha dejado claro que sus decisiones están muy meditadas. "También aprendes a ser más consciente de tus emociones y pensamientos. Porque si eres consciente de ellos, puedes reducirlos y centrar tu mente en otras cosas y en pensamientos más positivos. Ese es uno de los ingredientes de que haya sido más fuerte que nunca. Fue muy beneficioso para mí", ha añadido.