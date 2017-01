BP/Castrol, nuevo patrocinador de Renault Sport F1

Imagen que anuncia la unión corporativa de ambas marcas | Fuente: @RenaultSportF1

Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva y lo mismo sucede con los rumores que se crean a lo largo y ancho del paddock de la categoría reina del automovilismo. Durante meses, se especulaba con la posibilidad de que BP y Renault firmasen un gran acuerdo de cara a la campaña que dará comienzo en dos meses y así ha sido. Renault Sport F1 ya tiene nuevo suministrador de lubricantes y combustibles para los próximos cuatro años de la mano de BP y Castrol. Atrás queda ya su andadura en la F1 con Total, marca ligada a Renault desde su regreso al Gran Circo.

Sin embargo, no todo lo que se comentaba en los rumores es cierto; se especulaba incluso con la posibilidad de que Renault podría cambiar su decoración por completo para colocar los colores corporativos de la marca BP, algo que, aunque no se ha desmentido por parte de la escudería, tiene escasas probabilidades de suceder. Es importante mencionar el hecho de que no se trata de un acuerdo en exclusiva entre BP y Castrol ya que el fabricante de lubricantes también suministrará al equipo McLaren-Honda en la próxima temporada. Otro aspecto relevante es que este acuerdo no afecta a todos los motores Renault ya que Red Bull confirmó que trabajará con Exxon Mobil, patrocinador de los de Woking hasta la fecha.

El monoplaza de 2016 aún con el patrocinio de Total | Fuente: Getty Images

¿Tendrán estos equipos un mejor rendimiento gracias a estos lubricantes? ¿Lograrán mejores resultados en algunos circuitos? Para Ciryl Abiteboul, director de Renault, cree que el cambio de suministrador de combustible podría darles una ventaja competitiva porque la potencia será importante en 2017: "Con la nueva normativa aerodinámica para este año, la sensibilidad respecto a la potencia aumentará; por lo tanto, los combustibles y lubricantes harán aún más diferencias en el rendimiento general del coche de lo que han hecho desde que la nueva era V6 Turbo comenzara en 2014", ha destacado.

La última vez que la marca francesa trabajó con BP/Castrol fue en 1997, hace ya 20 años. "Los equipos de BP/Castrol están muy emocionados por el reto que ofrece la F1 actual y estamos seguros de que nos ayudarán en nuestras ambiciones de cara al nuevo coche de 2017 y más allá", ha declarado Ciryl.

Esto hace que la marca de carburantes tendrá un doble reto en 2017: además de suministrar a varios equipos de manera simultánea, también tendrá que ser capaz de adaptarse a los distintos motores con distintas especificaciones. Habrá que esperar hasta que la temporada dé comienzo en Melbourne dentro de dos meses cuando los semáforos se apaguen y todos los equipos coloquen sus cartas sobre la mesa para saber qué rendimiento tendrá BP/Castrol así como la escudería francesa.