Güenther Steiner: "Ross Brawn es el candidato ideal"

Fuente: Fórmula 1

Güenther Steiner, jefe de equipo del joven equipo americano Haas, ha querido expresar sus opiniones respecto a la marcha de Bernie Ecclestone y la entrada de Liberty Media a la Fórmula 1. Para el italiano, los cambios que se ha producido en el último mes son positivos y necesarios para que la categoría reina del automovilismo siga siendo el gran deporte que es.

Steiner cree que el triunvirato de Liberty Media con Chase Carey a la cabeza, son los hombres adecuados para reflotar el deporte y el negocio que es la Fórmula 1. Además, la experiencia de Carey en el mundo de los negocios, cree Steniner que será un plus a la hora de lograr los objetivos marcados: “Chase Carey viene de este ambiente, sale de un duro ambiente de negocios cuyo objetivo principal es ganar dinero y espero que puedan aumentar el negocio. Lo que es importante es que tenemos muchos ojos puestos en nosotros”.

El nuevo triunvirato de la Fórmula 1. Fuente: Liberty Media

El jefe de equipo de Haas también alaba la vuelta de Ross Brawn a la Fórmula 1 como director deportivo: “Ross Brawn es el candidato ideal. Conoce la Fórmula 1, no tiene nada que demostrar y no necesita hacerlo, algo que siempre es bueno para hacer un buen trabajo. Porque si no necesitas hacerlo, puedes tomar decisiones o decidir no hacerlas", ha comentado el italiano.

Steiner es conocedor de los objetivos que se ha marcado Liberty para ayudar al deporte, sin embargo, no sabe si tienen un plan para conseguirlos: “No hemos visto un plan que explique cómo quieren hacerlo. Tienen muchas ideas y Chase Carey dio una pincelada de lo que querían hacer en una entrevista reciente. No es nada sorprendente, pero quieren mejorar y usar más la tecnología en los medios de comunicación y quizá poner un límite en el presupuesto”.

El italiano no quiso olvidarse del papel crucial que ha jugado Bernie Ecclestone en la historia de la Fórmula 1: “La Fórmula 1 no existiría tal y como es ahora sin Bernie. Tenemos que guardarle mucho respeto. Perderemos el personaje, pero seguiremos adelante. Siempre hay algo después de todo, y espero que los nuevos accionistas hagan un buen trabajo, tan bueno o mejor que el de él. Si hacen el mismo trabajo que Bernie, tendremos un buen deporte durante mucho tiempo”, ha concluido Steiner.