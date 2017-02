Google Plus

Ferrari no quiere generar falsas expectativas para esta nueva temporada | Fuente: ferrarif1.com

La escudería italiana ha aprendido de lo que sucedió en la pasada pretemporada. En 2016 Ferrari solo tenia un objetivo, conseguir superar a Mercedes y alzarse con el titulo de campeón, tras quedarse a las puertas en 2015.

Pero los resultados finales no fueron como esperaban, no consiguieron ninguna victoria y además se vieron relegados a la tercera posición, Red Bull les superó en la segunda mitad de la temporada.

Pirelli organizó un evento para celebrar su 110 aniversario e invitó a responsables de otros equipos y personalidades de la Fórmula 1.

Maurizio Arrivabene, el director de Ferrari, no pudo asistir pero envió un vídeo mensaje a la prensa Italiana. El italiano se encontraba trabajando en el Ferrari de esta temporada: "No estoy lejos de Maranello, pero no pude venir porque tenemos mucho por hacer".

Además en este mismo evento el portavoz de Ferrari, Alberto Antonini explicó que este año no están generando tantas expectativas como el año anterior debido a los grandes cambios que se han introducido en la F1 esta temporada: "Sería inapropiado hablar sobre expectativas. Las reglas han cambiado y el coche será completamente diferente. Conocemos nuestras habilidades y el tipo de coche que hemos construido. En el equipo los resultados están en línea con las expectativas, pero tenemos que esperar para los tests en Barcelona para compararnos con los demás".

Sebastian Vettel durante el GP de Japón | Fuente: ferrarif1.com

Sergio Marchionne, presidente de Ferrari, ha admitido que falló al exigir tanto al equipo en 2016. La Scuderia terminó subcampeona en 2015 y el objetivo natural no era otro que ganar el campeonato el año siguiente.

El presidente de Ferrari aseguró para el diario finés Iltalehti que fue tonto al generar tantas buenas expectativas respecto a la temporada 2016: "Si un empleado me dice que nuestro coche es cuatro segundos más rápido que el anterior, no tengo otra opción de creerle. La honestidad intelectual es importante, pero tengo que admitir que parecí tonto".

Además también explico que el equipo sufrió cambios internos como la salida de James Alison, que en los últimos días ha fichado por Mercedes: "Claramente, hubo problemas en el flujo de la información, pero el asunto ha sido corregido".