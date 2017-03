Vuelta al 2016. GP de Alemania: Hamilton saca ventaja y Alonso se sale de los puntos

Fuente l Getty Images

Alemania volvía a aparecer en el calendario de la Fórmula 1 y esta vez lo hacía con una cita en Hockenheim donde había tenido lugar el último Gran Premio en territorio alemán en 2014 -en 2015 no se disputó-.

Según lo estipulado, desde 2008 el Gran Premio de Alemania se disputa en Nürburgring los años impares y en Hockenheim los pares.

Rosberg no pudo conseguir la segunda victoria consectiva en su tierra natal -ganó en 2014- ya que perdió tres posiciones en la salida y Lewis Hamilton se colocó primero de principio a fin sin dar opciones de adelantamiento a ningún piloto más.

Fuente l Getty Images

Las estrategias con los neumáticos fueron decisivas en esta carrera en la que muchos pilotos hicieron dos o tres paradas.

Los entrenamientos Libres 1 pusieron a Mercedes en cabeza con Nico Rosberg a un segundo de su seguidor, Ferrari. Los terceros mejores de la jornada fueron los Red Bull (información sobre Red Bull).

McLaren colocó a sus dos pilotos en 7º y 8º posición con Fernando Alonso delante de Jenson Button por lo que el equipo de Woking se convirtió en el cuarto mejor de la jornada. Lo siguió de cerca Toro Rosso con cambios en su monoplaza en cuanto a la aerodinámica que logró poner a Carlos Sainz en décima posición justo detrás de su compañero Dniil Kvyat.

En la segunda sesión de Libres (2) Mercedes hizo doblete en la parte de arriba con Nico Rosberg siendo el único piloto en bajar de 1’16 y con Lewis a cuatro décimas de él. Por detrás de ellos, Sebastian Vettel se adelantó a Max Verstappen y Daniel Ricciardo acercando a Ferrari al segundo lugar y en permanente lucha con los Red Bull, con el australiano en cuarta posición.

En un circuito donde la unidad de potencia es decisiva, los Force India se colaron en la parte media de la parrilla con Nico Hülkenberg 7º intercalándose con los McLaren. Jenson Button, octavo yFernando Alonso, décimo, dejaron a Sergio Pérez, noveno, entre medias. Los Toro Rosso quedaron fuera de los diez primeros con Sainz en 11º posición y Kvyat en 12º.

Fuente l Getty Images

En los Libres 3 Rosberg volvió a quedar primero esta vez seguido a 57 milésimas por Hamilton. Daniel Ricciardo (3º) se quedó a 99 milésimas del alemán y se impuso a los dos Ferrari y a Max Verstappen, quien finalizó a cuatro décimas de Nico.

Los Williams hicieron acto de presencia ocupando la 7º y 8º plaza mientras que McLaren consiguió la novena plaza gracias a Fernando Alonso con una distancia de 1.1 sobre el primer clasificado. El asturiano logró anteponerse a un Nico Hülkenberg con motor Mercedes y que quedó justo por delante de Carlos Sainz.

Romain Grosjean salió perjudicado de este última sesión de entrenamientos libes al sufrir una sanción de cinco puestos en parrilla por sustituir la caja de cambios debido a una problema surgido durante los Libres 3.

Ya en clasificación, Rosberg consiguió la pole con un error de Hamilton en su última vuelta cuando estaba mejorando. Finalmente, Red Bull logró ser el segundo mejor equipo con Ricciardo tercero y Verstappen cuarto, sacando el australiano más de cuatro décimas a Kimi (5º) que rodó más rápido que Vettel (6º).

Los Force india y los Williams se intercalaron en parrilla con Hülkenberg 7º seguido a 20 milésimas por Bottas, lo que evidencia que el circuito de Hockenheim favorecía a los motores Mercedes. Sergio Pérez y Felipe Massa completaban los diez primeros puestos mientras que Alonso y Sainz quedaban fuera de la Q3. Por delante de ellos, aunque también fuera del top diez, quedaron Esteban Gutiérrez (11) y Jenson Button (12º).

Fuente l Getty Images

La parrilla de salida quedó modificada debido a las sanciones. Sainz, que finalizó 13º, perdió tres posiciones por bloquear a Massa en la curva 2, aunque recuperó una por las cinco posiciones de sanción de Grosjean por sustituir la caja de cambios. Alonso, que acabó decimocuarto, recuperó una posición por la sanción de Carlos.

Nico Hülkenberg también sufrió penalización por usar un juego de neumáticos en Q1 que debió retirar al final de los Libres 3, lo que le hizo salir octavo el domingo cediéndole su plaza a Valtteri Bottas.

La carrera de Alemania tuvo controversia por las razones que dejaron a Nico Rosberg fuera del podio. La primera fue un error suyo; tras partir desde la pole el alemán hizo una mala salida y perdió tres posiciones cediéndole a Hamilton el primer puesto que el británico mantuvo durante toda la carrera.

Los dos Red Bull completaron el podio situándose mejores que los Ferrari quienes parecían tener las condiciones del circuito más a su favor. Los de Milton Keynes probaron diferentes estrategias con sus pilotos montando a Ricciardo neumáticos blandos y a Verstappen superblandos.

Tras el primer intento de Rosberg de pasar a Max llegó el segundo y polémico que le supuso la sanción de 5 segundos en su tercera parada en boxes. Nico apuró la frenada dejando a Verstappen fuera de pista lo que provocó las quejas del neerlandés por radio.

Los cinco segundos se convirtieron en ocho por un fallo humano en la parada en boxes, tal y como reconoció Toto Wolff. Las opciones de ganar o incluso de llegar al podio de Rosberg se perdieron mientras Daniel Ricciardo, con las gomas superblandas nuevas, conseguía adelantar a Max Verstappen y se colocaba segundo seguido de su compañero de equipo.

Fuente l Getty Images

Ferrari quedó por detrás de Red Bull con Vettel quinto y Räikkönen sexto lo que les hizo caer hasta la tercera posición en el mundial de constructores en un circuito en el que se esperaba que estuvieran más igualados con los de Milton Keynes.

De los equipos de mitad de la parrilla Nico Hülkenberg fue el mejor logrando un séptimo puesto seguido del McLaren de Jenson Button, que fue el único de Woking que puntuó. El británico supo aprovechar los problemas con los neumáticos de Valtteri Bottas que hizo dos paradas y le pasó al final de la carrera.

El otro Force india, Sergio Pérez, completaba la zona de puntos mientras que el Haas de Esteban Gutiérrez se quedaba a las puertas de puntuar.

Los pilotos españoles no firmaron el mejor Gran Premio, con Fernando Alonso 12º, que después de estar en zona de puntos durante casi toda la carrera tuvo que ahorrar combustible en las últimas vueltas.

Dos puestos más abajo, en el 14º, estaba Carlos Sainz, seguido de su compañero, Kvyat, a quienes las mejoras en el Toro Rosso no les sirvieron de mucho en Hockenheim. El madrileño además perdió 7 segundos en un lento ‘pitstop’ durante de una de sus tres paradas.

Fuente l Getty Images

Felipe Massa tuvo que retirarse con su Williams con el que estaba sufriendo problemas desde el inicio de la carrera. Felipe Nasr fue el otro abandono del día a cinco vueltas del final.

El Gran Premio de Alemania daba la bienvenida al parón veraniego: casi cuatro semanas de vacaciones para pilotos, ingenieros, equipos enteros que se dejaron la piel durante los priemos meses de la temporada 2016.

Nico Rosberg se iba de vacaciones con la sensación de haber caído de lo más alto de la clasificación y con Hamilton remontando de los errores y problemas sufridos durante la primera parte de la temporada. En julio de 2016 Lewis sacaba 19 puntos a Nico, quien había perdido el liderato en el GP de Hungría y llevaba sin ganar tres carreras, desde el GP de Europa que se celebró a mediados de junio.

Fuente l Getty Images

En 2017, la Fórmula 1 no visitará Alemania. De nuevo el GP en este país se cae del calendario por no haber llegado a acuerdos económicos con Hockenheim ni Nürburgring: "No ha habido una oferta que evitara todos los riesgos económicos. Es decepcionante, pero no es una sorpresa, ya que no teníamos contrato para el próximo año", dijo Georg Seiler, director del circuito de Hockenheim.

De esta manera, el mundial de 2017 tendrá 20 carreras y no 21 como el año pasado y las fechas en las que se iba a celebrar el GP de Alemania, el 30 de julio, pasan a formar parte del GP de Hungría que será la última cita con la competición antes del verano.

El GP de Alemania llegó y se ha ido otra vez lleno de controversia, tanto dentro como fuera de la pista y con el piloto patrio desbancado del liderato en ese momento.