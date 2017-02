Google Plus

Carlos Sainz: "Teníamos planeado dar más vueltas" | Fuente: @ToroRossoSpy

No han comenzado bien los test para Toro Rosso. Aún así, a pesar de los problemas que han tenido en el monoplaza en el tramo matinal y en el final de este lunes, Carlos Sainz se muestra satisfecho con la toma de contacto con su nuevo arma, dando 51 giros y terminando en octava posición y con su mejor crono en un 1:24.494, ocho décimas más lento que su tiempo en clasificación en comparación con su vuelta de clasificación en Q3.

"Hemos sufrido los típicos problemas de los test"

El madrileño destaca los inconvenientes que han tenido para no haber podido rodar más y se cuestiona cómo los equipos punteros hacen tantos giros sin problemas: “Tuvimos problemas con el chasis. Hemos sufrido los típicos problemas de los test. Lo que más me extraña es cómo se las apañan Mercedes y Ferrari para llegar y hacer unas 120 vueltas a las primeras de cambio. Teníamos planeado dar más vueltas, pero es el primer día de test y esto suele pasar”.

El piloto de Faenza cree que las sensaciones “fueron positivas” y añade que han dado “un paso adelante” si lo contrastan con los datos del año pasado. Se muestra “satisfecho” porque el hecho de haber más carga y agarre provoca que “los monoplazas van a ser más rápidos”. Además, incluye que los nuevos neumáticos “ayudan a que haya algo menos de degradación” pero aún piensa que no tiene “la experiencia suficiente” para hacer una primera valoración.

Carlos Sainz durante los test | Fuente: @ToroRossoSpy

Para terminar, el piloto que lleva el dorsal 55 confirma que en estos test no quieren hacer pruebas de rendimiento real, dando importancia a lo que hay que mejorar del STR12: “Esta semana no vamos a apretar. No nos compensa. Queremos dar vueltas y espero que Kvyat dé más que yo hoy. La clave es encontrar paso a paso las debilidades del coche y sus puntos fuertes”.

Carlos Sainz tendrá que esperar al próximo miércoles para volver a subirse al monoplaza, con el objetivo de hacer más de las 51 vueltas que ha realizado este lunes.