Ferrari domina mientras Mercedes sufre sus primeros problemas

Fuente: Getty Images

El último día de la primera semana de test no iba a ser convencional. A las 9h el trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya estaba completamente mojado, como si hubiera llovido toda la noche. ¿Lo raro? Ni una gota había caído del cielo barcelonés. 8 camiones se han encargado de mojar el circuito para que Pirelli pudiera probar sus gomas de lluvia extrema e intermedios para esta temporada.

Sin embargo, el test de Pirelli no ha tenido mucho éxito entre los equipos. Los problemas de fiabilidad y la falta de piezas han provocado que la mayoría de los equipos se quedaran en el garaje en vez de saltar a la pista. Los primeros valientes en hacerlo han sido Stoffel Vandoorne con el McLaren, Antonio Giovinazzi con el Sauber y Romain Grosjean a los mandos del Haas.

Stoffel Vandoorne bajo la "lluvia" de Montmeló. Fuente: Getty Images

Al poco tiempo se han unido Kimi Raikkönen con el Ferrari y Max Verstappen en el Red Bull. El finlandés ha sido el primero en marcar un tiempo, 1:41.500. Sin embargo, el test de lluvia no ha durado mucho. El buen tiempo en Barcelona y el continuo paso de los coches ha provocado que el asfalto se secara rápidamente y los pilotos bajaran los tiempos vuelta tras vuelta.

Tras unas horas rodando con los intermedios, los equipos han hecho las primeras tandas con neumáticos slick antes de comer. Force India, Renault y Ferrari se han aventurado con el neumático blando, mientras que Red Bull ha decidido hacerlo con el medio. Al final de la mañana, Nico Hülkenberg ha sido el piloto que más ha rodado, seguido muy de cerca por Haas, Ferrari y Red Bull.

El Renault de Hülkenberg en la subida de "La Moreneta". Fuente: Getty Images

El Mercedes no ha entrado en escena hasta media hora antes del parón para comer. Por la mañana era el turno de Lewis Hamilton en el W08, pero un problema eléctrico no le ha permitido salir a pista. Cuando la flecha plateada ha salido a pista, ya era Valtteri Bottas, que le tocaba el turno de tarde, quien iba al volante. Mercedes no había tenido ningún problema de fiabilidad en los test hasta hoy.

Toro Rosso también se ha quedado sin rodar por la mañana. Tan solo ha bastado una vuelta de Daniil Kvyat para descubrir un problema en el motor. La escudería italiana se ha visto obligada a cambiar la unidad de potencia de Renault como medida de precaución y ya es la tercera que utilizan esta semana. Williams anunciaba antes de empezar la jornada que no participarían en el cuarto día de test, ya que tras el accidente que sufrió Lance Stroll, el equipo inglés se había quedado sin chasis.

Valtteri Bottas rodando bajo el sol de Barcelona. Fuente: Getty Images

Durante la hora de comer, los 8 camiones cisterna han vuelto a entrar en acción y han mojado de nuevo el trazado de Montmeló. Pirelli necesitaba más datos de las gomas, ya que por la mañana no se había rodado mucho. En esta segunda ocasión el test de lluvia ha tenido el mismo éxito que en la primera. Mercedes han sido los primeros que se han aventurado a salir, pero el asfalto estaba tan mojado, que se han esperado a que se secara un poco para seguir.

En Haas y Sauber también han sido valientes y han salido con los neumáticos de lluvia extrema. Transcurridas muy pocas vueltas, el trazado ya se estaba secando rápidamente, y los equipos han empezado a montar los neumáticos intermedios. El sol que bañaba todo el circuito no ha ayudado a Pirelli en su causa y los test en mojado no han servido para mucho.

Romain Grosjean el más trabajador con el Haas. Fuente: Getty Images

A las 15:30 de la tarde la pista ya estaba para neumáticos slicks y los equipos no ha dudado en utilizarlos. Max Verstappen, Kimi Raikkönen y Stoffel Vandoorne han sido los primeros en hacerlos. En cuanto los blandos han aparecido en escena, los tiempos han comenzado a bajar rápidamente. Haas, el equipo más trabajador del día, ha aprovechado la tarde para hacer numerosas pruebas de pit-stops.

A media tarde, Red Bull ha marcado por primera vez en estos test el tiempo más rápido del día con un 1:21.8, aunque no le ha durado mucho, ya que inmediatamente Kimi Raikkönen lo ha mejorado. Una hora antes de que el reloj marcara las 18, Mercedes ha anunciado que no rodaría más, ya que habían encontrado en sus datos algo que no les gustaba. No han dado más detalles al respecto.

Max Verstappen rodando por la tarde en Montmeló. Fuente: Getty Images

La jornada ha acabado con Kimi Raikkönen al frente, seguido de Red Bull y Renault. McLaren ha vuelto a tener un día sin problemas de fiabilidad y han podido completar un total de 67 vueltas. Haas ha sido el equipo que más vueltas ha dado, 118, y ha conseguido el 4 mejor tiempo del día. Mercedes finaliza la primera semana de test con problemas. Los de Brackley solo han dado 68 vueltas, un número muy bajo comparado con el de otros días.

Los equipos ya han podido acumular los primeros kilómetros de la temporada y han empezado a recoger datos cruciales para el desarrollo del campeonato. La primera semana de test de pretemporada ya ha llegado a su fin y ahora tendrán que esperar al 7 de marzo para volver a saltar a la pista. Por delante les esperan 4 días de intenso trabajo para tenerlo todo listo en la prueba final antes de que las luces se apaguen el 26 de marzo en Melbourne.