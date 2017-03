Eric Boullier: "El motor de Mercedes está todavía por delante"

Uno de los McLaren rueda sobre la pista de Montmeló | Fuente: Zimbio

Nuevo año y mismos problemas. Desde la vuelta de Honda como motorizador al mundial de Fórmula 1, las cosas no han podido ir peor para el binomio que hacen con McLaren, que sigue acumulando años sin saber lo que el ganar. La última victoria de los de Woking la consiguió Jenson Button en el GP de Brasil de 2012 y desde entonces no han conseguido nada destacable.

Sobre el mal momento que pasa el equipo, ha sido entrevistado por la web oficial de la Fórmula 1 el jefe de McLaren, Eric Boullier, quien ha admitido que hay que seguir trabajando duro para enderezar la situación: "Todavía son los primeros días. Teníamos expectativas un poco más altas al llegar a Barcelona, pero la semana no comenzó exactamente como queríamos. Creo que hay un poco más de trabajo por hacer en Japón, para investigar por qué tuvimos esos problemas, problemas que no esperábamos tener, y seguro que tampoco Honda", explicaba el francés.

A pesar de los pequeños fallos que se han cometido a la hora de diseñar el nuevo monoplaza, Boullier es optimista aunque reconoce que no es lo que se esperaba del proyecto cuando empezó: "Nuevos problemas. Se pueden solucionar, pero tener estos problemas no era el plan. No son realmente graves, ya que no hay problemas fundamentales con el diseño. Estamos en una situación mucho mejor. Pero para ser franco, no es lo suficientemente bueno para nuestras expectativas y las expectativas de nuestros fans, después de tres años", comentaba.

En cuanto al motor, Boullier ha admitido que Mercedes sigue un paso por delante del resto y que no esperan alcanzarlos: "La unidad de potencia está impulsando el rendimiento mucho más que nunca. En el pasado, cuando había una diferencia de 30, 40 o 50 caballos de potencia, se podía compensar con un buen chasis. Pero con estos motores no hablamos sólo de potencia. Hablamos de calidad de utilización, calidad de recuperación, utilización de estrategia, algo que no sabíamos al principio y hemos descubierto el año pasado. Y es ahí donde Mercedes todavía está por delante, porque están descubriendo cosas antes que todos los demás. Y es por eso que tiene una diferencia de rendimiento mucho mayor que la que tenía en el pasado".

El francés no se marca ningún objetivo, aunque admite estar contento con el trabajo realizado: "El año pasado me machacaron después de decir que tenemos el cuarto mejor chasis en la parrilla, porque en una carrera lo hicimos bien y luego en otra carrera estuvimos muy atrás, así que la gente empezó a dudar de lo que yo dije. Así que no voy a dibujar ninguna expectativa. Lo que puedo decir es que estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Estoy satisfecho con el equipo que tenemos ahora", confesaba.

Además, el jefe de la escudería también ha tenido tiempo para echarle flores a su nuevo piloto, al que ve totalmente preparado: "Stoffel es quizás el piloto mejor preparado para McLaren. Por supuesto que se benefició el año pasado del accidente de Fernando, y pudo estar en el coche y sacar su resultado de Baréin. Creo que es el momento adecuado para que corra en la F1", finalizaba.