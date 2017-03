Felipe Massa volvió a la Fórmula 1 por el cariño que recibió

Massa durante los test de Barcelona 2017.- Fuente l Getty Images

Después de anunciar su retirada y hacer las pertinentes despedidas, Felipe Massa dio una de las sorpresas de cara a la temporada 2017: volvía a la Fórmula 1 y volvía con Williams. El brasileño había anunciado su retirada de la competición y en su lugar Lance Stroll sería el compañero de equipo de Valtteti Bottas. Sin embargo, el hueco que dejó Nico Rosberg en Mercedes fue ocupado por Bottas por lo que en Williams quedaba de nuevo un asiento vacío.

El encargado de ocupar este asiento de nuevo, Felipe Massa, ha contado ahora las verdaderas razones por las que decidió volver al Gran Circo después de despedirse y asegura que se debió al cariño que recibió por todas partes. El #19 ha explicado cómo fue el proceso que supuso su regreso a la máxima competición antes de que le diera tiempo a bajarse del todo del tren de la Fórmula 1: "Tomé mi decisión y si alguien quería contactarme, debía llamarme. Y así ocurrió. No llamé a nadie, solo estaba esperando y leyendo la prensa, pero dos días después de Navidad sucedió, después de haberme despedido de todo el mundo en el equipo", ha contado Massa.

El brasileño ha hablado del apoyo que recibió por parte del equipo Williams con quien afronta ahora su cuarto año: "Recibí primero un SMS de Claire, y me preguntaba si aceptaría dejar mi retiro y le dije, ‘creo que debemos hablar’. Me llamó justo en ese momento, hablamos, y tomé el primer vuelo a Inglaterra para sentarme con ella y discutir varias cosas, ideas para el equipo, cosas que no funcionaron el año pasado", ha añadido.

Felipe ha explicado cómo fue el procedimiento teniendo en cuenta la situación que había en torno a Mercedes y la posición de Valtteri Bottas: "Tuvimos una conversación larga, y luego necesitamos un poco de tiempo para estar 100% de acuerdo, lo cual no solo era cosa mía, sino que había variables como la de Mercedes y Valtteri”, ha aclarado. Para Massa la razón más importante que le hizo tomar esta decisión fue el no encontrarse a nadie que no le proporcionara muestras de cariño: “Solo he seguido a mi corazón, por todos los mensajes que he recibido de aficionados, mi familia… no he visto a nadie decirme que no volviese, y he seguido lo que decía mi corazón y ahora hago lo que amo", ha continuado el piloto de 35 años.

El de Sao Paulo tiene claro que no quiere hacer una temporada más en Fórmula 1, ya que no volvió solo para eso, si no que pretende obtener grandes resultados este año y trabajar en ello: "Estaba seguro que no quería volver a F1 solo para ser parte de la parrilla. Debo trabajar en el lugar que creo que es importante para ser competitivo", ha especificado.

Aun metido de lleno en el Gran Circo, Massa ha tenido tiempo de entrar en contacto con la Fórmula E de la mano del equipo Jaguar con el que participó a principios de este mes de marzo en un test: "Fue una bonita sensación, era un coche totalmente distinto", fueron las palabras del piloto tras la prueba. Surgieron así los rumores que encaminaban al piloto hacia esta competición. De hecho, Felipe reconoció que había estado en contacto con la marca: "Sólo mantuve algunas conversaciones con ellos. Quería honrar el compromiso que tenía antes de mi decisión final de permanecer en la F1", aclaró al respecto.

Para 2017 Felipe Massa ha contado con la confianza que el equipo Williams ha depositado en él. Aunque después de los primeros días de test no pueda sacarse grandes conclusiones el piloto ha dicho que se está “divirtiendo pilotando”: "Es pronto para pronunciarse sobre donde estamos, pero tomé la decisión de seguir porque creo que podemos mantenernos en la dirección adecuada", ha sentenciado.