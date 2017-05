Alonso vuela en Indianápolis

Fernando Alonso, entrenamiento Indy500 / Fuente: @McLarenIndy

Fernando Alonso estuvo rodando ayer en su primer entrenamiento con el equipo McLaren Honda Andretti en Indianápolis. Estuvo acompañando de más pilotos que no compiten a tiempo parcial en Indy. Hizo un total de 36 vueltas, siendo la mejor la 26, con un tiempo de 40.607.

Se dejó ver por el circuito el doble campeón de la vigente edición (2000 y 2015), Juan Pablo Montoya. El colombiano le estuvo dando varios consejos a Fernando; además de más tarde salir a pista después de que el resto de novatos hicieran sus respectivos entrenamientos.

También estuvo presente por la pista americana Oriol Serviá, quedando por detrás del asturiano de McLaren Honda, con una velocidad media de 220,579 millas por hora (355,250 km/h).

Fernando y Juan Pablo Montoya / Fuente: @McLarenIndy

Es evidente que el español cada vez se siente más cómodo en la categoría americana, pues según él, va llevando él al coche y no el coche a él. No pudo ser sin embargo el pasado Gran Premio de España de F1 ya que, tras un encontronazo con Felipe Massa en la curva 1 durante la salida, el español, fue llevado a la grava; y partir de ahí le fue difícil remontar con un coche cuya carrera fue la primera en terminar.

"La información recopilada de los otros cinco coches del equipo es de mucha ayuda. Quiero ir ya a la reunión en el garaje para que me expliquen cómo han notado el coche, qué han cambiado, lo que han aprendido. Algunos de los cambios hechos esta mañana, en el descanso entre sesiones, lo han probado en los otros coches. Tengo curiosidad de ver cómo han notado esos cambios. Creo que es algo muy útil que tenemos en el equipo", comenta Fernando.

“De ayer estar en un F1 a hoy a estar en este coche, no me ha costado mucho tiempo adaptarme. En la primera curva ya me he adaptado. Gracias al test que hice el día 3, he podido cambiar de chip rápidamente y adaptarme a la posición en el coche, al volante. Tienes el reposacabezas que no te permite mover mucho la cabeza, pero el cuerpo tiene memoria y ya te acostumbras a esas reacciones. Sabes cómo se comportará, y en la segunda curva ya iba a tope aunque haya pilotado un coche muy diferente hace menos de 24 horas".

"Nuestra prioridad es configurar el coche para carrera, sentirme cómodo en tráfico"

"En mi caso, la clasificación no será lo más importante. Cuando estás ahí fuera quieres ir muy rápido, ser muy rápido. . Saber cómo y dónde adelantar, perder el menor tiempo posible. Tengo que aprender esto rápido. A ver de qué somos capaces en clasificación y en carrera".

Fernando Alonso, en su monoplaza antes de disputar los test de IndyCar. Fuente: @McLarenIndy

“¡Ha sido un buen día! Estuve un poco preocupado por las condiciones. Hoy ha hecho más calor que el otro día, cuando probé el 3 de mayo. Me he notado cómodo en el coche. He sido capaz de cambiar la configuración del coche sin perder confianza. Todo ha ido muy bien, excepto en la última media hora, que hemos tenido problemas con la suspensión trasera. No hemos podido completar el programa, pues estaba planeado que rodase con tráfico. En general ha sido un día genial, y estoy más contento que el primer día. He sido capaz de notar los cambios de configuración que hemos probado esta mañana", concluyó el asturiano.

Es evidente que el equipo McLaren Honda Andretti tiene mejores prestaciones que el MCL32. Además, si Alonso con un coche mediocre tirando a no competitivo puede hacer una séptima posición en clasificación, ¿qué podrá hacer con un coche competitivo, a pesar de ser una categoría distinta? La magia de sus manos y su capacidad de adaptación lo revelarán.