Rubens Barrichello: “Perdí mi asiento por pilotos que usan su dinero para meterse en parrilla”

Rubens Barrichello: “Perdí mi asiento por pilotos que usansu dinero para meterse en parrilla” | Foto: Zimbio

‘Rubinho’ ha vuelto a la actualidad gracias a una entrevista concedida al medio francés Crash.net, donde ha hablado de su salida de la Fórmula 1. El piloto paulista, que ostenta el récord de mayor número de carreras disputadas (322), se retiró al final de la temporada 2011 tras no encontrar acomodo de cara al año siguiente.

El brasileño ha confesado que “no esperaba” quedarse fuera del Gran Circo en 2012: “Hay pilotos que usan su dinero para meterse en la parrilla. Para mí, esto es poco romántico y yo perdí mi asiento por esta razón”. No obstante, Rubens Barrichello no ha confirmado si ese piloto al que se refiere fue Bruno Senna, quien ocupó su puesto en Williams en 2012, o si un piloto de pago se entrometió en sus negociaciones con otra escudería.

La decepción que sintió el brasileño fue tal que, según ha confesado, los primeros días le costaron “mucho”: “Acabé fichando por la IndyCar, esa fue una buena decisión. Aunque debería haber esperado otros 10 días más para negociar con otros equipos. Acepté la primera oferta que tuve porque quería competir. No estoy triste por nada. Creo que de todo se aprende en la vida”.

Para terminar, y contra lo que se podría esperar, considera que su mejor época en la Fórmula 1 fue entre 2008 y 2009, cuando, a pesar de estar cuatro meses sin trabajo, llegó la llamada de Brawn GP. Precisamente, 2009 fue el último año en que consiguió podios y victorias, que cosechó en los grandes premios de Europa e Italia.

En sus 322 carreras, Rubens consiguió 11 victorias, de las que nueve fueron como escudero de Michael Schumacher en Ferrari. Además, se subió 68 veces al podio y marcó 14 poles, llegando a ser el piloto más joven en conseguir una. Con solo 22 años y 97 días, logró la pole del Gran Premio de Bélgica de 1994. Solo dos pilotos más jóvenes han conseguido salir primeros tras su gesta: Fernando Alonso y Sebastian Vettel.