Honda hace autocrítica con las vibraciones y McLaren se prepara para Hungría

McLaren, Silverstone 2017 / Fuente: @mclarenF1

Honda ya hizo autocrítica al principio de la temporada. Su mala gestión en el desarrollo del motor, al hacerlo con uno en 4 cilindros y no empezar directamente en uno de 6 en el túnel de viento y en el banco de pruebas les ha lastrado.

Hasegawa, máximo responsable de Honda en la Formula 1, ha hablado ante motorsport.com

“Muchos componentes no se pueden probar en el banco de pruebas, con lo que es normal que comprobásemos algunos aspectos en el coche”

"El depósito de aceite es uno de los elementos más importantes, por lo que tenemos en el banco de pruebas un depósito paralelo. Esto nos deja con la imposibilidad de probar las fuerzas G y las condiciones como las que se dan en el coche”, explicaba.

Además argumenta que han tenido problemas con el depósito (de aceite) ya que no tuvieron en cuenta “la situación del coche”.

"El segundo problema fueron las vibraciones. En el banco de pruebas, el modelo es más consistente y pesado, así que las vibraciones no importan tanto. En el coche, con la caja de cambios y las gomas, hay menos inercia por el menor peso"

Y es que según el nipón, “tener menos inercia no siempre crea vibraciones” pues, cuando un elemento tiene mayor peso, las vibraciones son menores puesto que se necesita más energía para hacer vibrar dicho elemento a mayor peso. “Es algo totalmente distinto a lo que se ve en el banco de pruebas y es por eso que las vibraciones eran enormes. Estábamos al corriente de las vibraciones que se podían crear, pero fueron mayores de lo esperado", finalizaba así el japonés.

Aunque McLaren ya se centra en el Gran Premio de Hungría. El circuito de Hungaroring, con pocas rectas que puedan lastrar al motor Honda; es idóneo para el chasis MCL-32. Curvas rápidas y frenadas fuertes. La recta de meta es la más larga y el primer punto de DRS. Ahí será donde el motor nipón tenga mayores dificultades.

Fernando Alonso declara que Hungría es la mejor oportunidad para McLaren Honda en este año pues los pilotos dependen más del chasis y no tanto del motor al ser un circuito “corto y sinuoso”. “Siempre me gusta volver a Budapest, estar en el centro y tener grandes vistas del río, sientes que eres partes de la ciudad durante todo el fin de semana".

"Las temperaturas son elevadas y es un fin de semana de pruebas para los pilotos y equipos, especialmente ya que el verano está muy cerca, pero un gran resultado podría ser un gran impulso para todos de cara al parón. Lo más importante es la fiabilidad, incluso si nuestro coche puede rendir mejor necesitamos tener un fin de semana libre de problemas para aprovechar las oportunidades".

"Tomamos grandes decisiones en Silverstone en términos de penalizar, para afrontar mejor esta carrera y espero que se note y nos coloque en una buena posición".

Y por el otro lado, el belga Stoffel Vandoorne expresa su gusto hacia el trazado de Budapest y es reticente en la importancia de equilibrar bien el monoplaza con una alta carga aerodinámica para sacarle partido a las cortas curvas.

“Hay muchos cambios de dirección y la configuración implica que tienes que tener una buena trazada para sacar lo mejor de la vuelta"

"El trazado combinado con las altas temperaturas hace que sea duro para los coches y que necesites un monoplaza estable para meter la parte delantera en el momento oportuno y darte la mejor salida posible, para estar preparado para la siguiente curva. Las rectas son cortas, así que se trata de configurar el coche con la máxima carga posible para las curvas".

"He ganado aquí dos veces y disfruto pilotando. A pesar de que he tenido algo de mala suerte, siento que mi rendimiento ha sido consistente y que mejoro carrera a carrera. He trabajado con los ingenieros y me siento cómodo con el coche, mis fines de semana son cada vez mejores y como equipo, progresamos en cada carrera. Tenemos que ser pacientes, trabajar duro y esperar a que los resultados compensen nuestro trabajo", ha expresado para finalizar.