Zak Brown ve complicado un GP en Londres

Google Plus

Fuente: Zimbio

Antes del Gran Premio de Gran Bretaña desde el circuito de Silverstone se anunció que se pondría fin al acuerdo con la Fórmula 1 en 2019. Como resultado a tal noticia ya se han comenzado a buscar posibles trazados para continuar con una carrera en el país anglosajón.

El responsable de McLaren se ha mostrado claro respecto a la posibilidad de tener una carrera en las calles londinenses según sus declaraciones a Motorsport. “La infraestructura que se requiere para realizar un Gran Premio en Londres sería diferente a cualquier otra carrera urbana”. Asimismo también citó dos posibles emplazamientos: “Tal vez alrededor del estadio de los Juegos Olímpicos o el Parque Olímpico”.

Como adelantó el norteamericano otra de las opciones sería que Liberty comprara el circuito de Silverstone aunque según sus palabras no se muestra muy positivo. “En mi opinión creo que debería comprarlo pero no está la venta y esa no es la única solución”, dijo.

El estadounidense también tuvo tiempo para opinar sobre el evento F1 Live London que tuvo lugar antes del Gran Premio de Gran Bretaña. “Esto es un ejemplo de a lo que Liberty se refiere con 20 Super Bowls (…) adueñándose de la ciudad con una gran participación de los aficionados”, afirmó. “Podría funcionar de forma rotativa”, añadió.

En plena crisis de popularidad en favor de competiciones paralelas a la Fórmula 1 como es la Fórmula E, Brow ha querido ensalzar el valor de los seguidores de este campeonato. “Los aficionados son el combustible de este deporte y necesitamos hacer la inversión necesario para asegurarnos de que la base de aficionados continúa así”, sentenció.

Liberty Media continúa en la búsqueda de circuitos urbanos y de circuitos que puedan atraer a un público mayoritario y expandir la marca Formula 1 en circuitos diferentes a los actuales.