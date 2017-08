Carlos Sainz dice que "no tiene ninguna intención" de romper el contrato con Red Bull

Google Plus

Sainz en Hungría | Foto: Facebook Oficial Carlos Sainz

Carlos Sainz ha declarado que "no tiene ninguna intención en romper el contrato" con Red Bull y que, además, “está contento donde está”. El piloto español ha dejado atrás la tensión vivida después de haber declarado su deseo de ascender al primer equipo y de que no cerraría la puerta a otros proyectos. No obstante, y aunque Red Bull haya llevado a cabo la renovación del madrileño en Toro Rosso, los próximos meses serán decisivos para cerrar el futuro de Carlos.

En esta línea, Sainz se posiciona como una pieza clave, con 29 puntos en el Campeonato, siendo el punto de mira en Renault, y un equipo -Red Bull- que ha decidido la opción de renovación de su contrato para garantizar su continuidad inmediata de cara a la próxima temporada, según recoge Soymotor.com. "Como en la vida misma, un contrato tiene mucha, mucha importancia en la Fórmula 1. Creo que no se puede ir en contra de la voluntad de nadie. Si es por mi situación, estoy contento como estoy y no tengo intención alguna de romper ningún contrato", dijo.