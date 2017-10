Previa Haas GP de EEUU 2017: revertir la situación como objetivo principal

Google Plus

Tan solo 43 puntos a lo largo de la temporada. Haas es la cuarta peor escudería de la parrilla con esos datos y las sensaciones mostradas en estas últimas citas del campeonato lo corroboran. En las siete últimas, han sumado cero puntos en cuatro de ellas. Sus dos pilotos, Romain Grosjean y Kevin Magnussen, son decimotercero y decimocuarto en el Mundial de pilotos. Con los números en la mano, no es la manera más adecuada para afrontar el Gran Premio de casa, el más importante para Haas en lo que va de año.

Tal y cómo corroboraron el pasado domingo, admiten que este año no solo han estado por debajo, sino que tampoco han estado a la altura de sus rivales más inmediatos que, a su juicio, han mejorado desde el año pasado. A pesar de que sus numeros son mejores que los de 2016, sostienen que este año ha sido más complicado por los numerosos fallos mecánicos que han tenido como consecuencia de los abandonos de sus pilotos.

- Romain Grosjean: Desde el inicio de la segunda vuelta del campeonato, el piloto francés ha puntuado en tres de las cinco carreras disputadas hasta la fecha desde Agosto, aunque en circuitos como Malasia o Japón sufrió incidentes en los entrenamientos libres que en cierta medida perjudicaron su rendimiento durante el fin de semana. Suma un total de 28 puntos, un punto menos de los que consiguió la escudería californiana el pasado 2016, aunque con un rendimiento muy iregular y condicionado por el pésimo rendimiento de su bólido. Para los próximos Grandes Premios, solo Interlagos se presenta como favorable para los intereses de Haas y del propio Grosjean al ser un circuito en el que la potencia del motor cuente, pero sí que sufrirá en Austin y en México la próxima semana.

- Kevin Magnussen: Si el rendimiento y las expectativas del francés están muy por debajo de lo esperado, también ocurre lo mismo con Magnussen. El danés está justo por detrás de su compañero en la general, un compañero que le ha ganado en la mayoría de las ocasiones tanto en clasificación como en carrera (once del francés por cinco del danés). Al igual que para Romain, a Kevin no le espera ni mucho menos una travesía fácil. Solo Interlagos, y quizá Abu Dhabi, puedan ser circuitos favorables aunque utilicen a Ferrari como unidad de potencia. Tan solo ha puntuado en cuatro carreras y ha abandonado en otras cuatro, mientras que en las ocho restantes no ha finalizado entre los diez primeros puestos.

La situación actual de Haas, o la sensación que transmite, siendo un equipo de la segunda línea, es de un equipo impotente que no ha alcanzado los objetivos marcados a principios de año. La fiabilidad ha sido un punto débil durante todo el año, que ha costado muchos abandonos, hasta siete, siendo el equipo que más retiradas suma después de Sauber y McLaren. A pesar de que tienen por delante dos circuitos que no serán del todo favorables como el trazado de Austin y el de los Hermanos Rodríguez en México, si pueden sumar puntos sobre todo en Interlagos y quizá en Abu Dhabi si no tienen problemas mecánicos. Para ello, tendrñan que lidiar con Williams, Renault, Toro Rosso y también con McLaren-Honda.