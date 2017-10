Hamilton gana y deja casi sentenciado el título. Mercedes, campeón del Mundial de Constructores

Google Plus

Última hora: Max Verstappen, sancionado por superar los límites de la pista al adelantar a Räikkönen. Podio para el finlandés y jarro de agua fría para el de Red Bull.

Lewis Hamilton consigue, con esta victoria, el cuarto Mundial de Constructores para Mercedes. Si Vettel gana la carrera en México, a Hamilton le vale ser quinto y si el alemán es segundo, le valdría ser noveno. Si queda por delante, Lewis será campeón.

56/56 ¡¡VICTORIA PARA LEWIS HAMILTON!! Segundo Vettel y tercero... ¡¡MAX VERSTAPPEN!! ¡Vaya pasada le ha metido a Raikkonen en la antepenúltima vuelta del trazado!. Carlos Sainz, séptimo.

52/56 Adelanta también Verstappen a Bottas. Pierde fuelle el finlandés de Mercedes. El holandés, cuarto.

51/56 ¡¡Sebastian Vettel adelanta a Bottas y es tercero!! El alemán no baja los brazos y trata de llegar con vida a México la próxima semana.

49/56 Bajo investigación el choque entre Kevin Magnussen y Marcus Ericsson. Cinco segundos de penalización al danés por provocar el choque.

42/56 ¡Kimi Räikkönen segundo! El finlandés le gana a batalla a su compatriota Bottas.

40/56 Hamilton aun no ha hecho su segunda parada y sigue líder. De continuar así y en caso de que Vettel termine sexto o peor clasificado, será campeón

38/56 Vettel a boxes. El alemán cumple con la estrategia de ir a dos paradas y sale con el neumático superblando cuarto

37/56 Intensa batalla por la tercera posición. Kimi Räikkönen, al acecho de Valtteri Bottas con Verstappen asomando desde la cuarta posición.

36/56 Son cuatro los pilotos que han abandonado: Ricciardo, Alonso, Hülkenberg y Wehrlein.

34/56 Adelantamiento bestial de Carlos Sainz a Sergio Pérez. Séptimo el madrileño, que está rindiendo a un gran nivel en su debut con Renault.

33/56 Lewis Hamilton sigue líder de la carrera. Vette segundo y Bottas, tercero. Sainz, el único español en pista tras el abandono de Fernando Alonso.

20/56 Para Lewis Hamilton, y sale justo por delante de Sebastian Vettel. Cuarto y quinto respectivamente.

19/56 Realiza su primera parada Valtteri Bottas, que sale por detrás de Vettel. Hamilton trata de alargar más la distancia con el alemán.

18/56 Esteban Ocon se pone por delante de Vandoorne. Octavo el francés.

17/56 Aprovecha Sebastian Vettel para realizar su primera parada. El alemán es quinto ocho segundos y medio de Hamilton, que es líder y no ha parado aun.

16/56 ¡Abandona Daniel Ricciardo! El australiano ha tenido que retirarse de la pista por problemas de motor. Bandera amarilla en pista.

15/56 Fernando Alonso entra en boxes y sale por delante de Esteban Ocon, su perseguidor mas inmediato. El asturiano es decimocuarto.

14/56 Daniel Ricciardo adelanta a Carlos Sainz y ya es octavo.

13/56 Entra Daniel Ricciardo a realizar su primera parada y sale noveno. Su incidente con Bottas se queda en nada.

12/56 Sebastian Vettel se queja por radio a sus ingenieros de degradación en sus neumáticos delanteros, especialmente en el izquierdo.

12/56 Continúa el aumento de la diferencia entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Son 2,5 segundos de diferencia entre el piloto de Mercedes y el ferrarista.

11/56 Max Verstappen adelanta a Esteban Ocon y ya es sexto. El holandés, a por Kimi Räikkönen.

10/56 Situación de carrera: Hamilton, Vettel, Bottas, Ricciardo, Raikkonen, Ocon, Verstappen, Alonso, Sainz y Massa.

9/56 Bajo investigación el incidente entre Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo que provocó la salida de pista del australiano en la curva 4.

8/56 Aumenta la distancia entre Hamilton y Vettel a casi dos segundos.

7/56 Bajo investigación el incidente entre Kevin Magnussen y Pascal Wehrlein tras su incidente en la curva 12.

6/56 Vuelta rápida de Lewis Hamilton. ¡¡Recupera la primera posición el inglés tras realizar un adelantantamiento a Vettel que puede valer un campeonato!!

5/56 La diferencia entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton se reduce a medio segundo. Mantiene la primera posición el de Ferrari.

4/56 Max Verstappen comienza su escalada hasta la zona alta de la tabla. EL holandés, que partía desde las últimas posiciones por penalización, ya es décimo y está a siete décimas de Massa.

3/56 Kimi Räikkönen le gana el interior a Esteban Ocon y recupera la quinta posición de la que ha partido en la salida.

2/56 Duelo también por hacerse con la tercera posición. Bottas se defiende de los intentos de Ricciardo por adelantarle.

1/56 Carlos Sainz baja a la octava posición. Fernando Alonso le gana la posición. '¡¡Sensacional el asturiano!!

1/56 Fantástica salida de Sebastian Vettel, que le gana la posición a Hamilton. ¡¡Primero el alemán!!

Se apagan los semáforos... ¡¡¡ARRANCA EL GRAN PREMIO DE LOS ESTADOS UNIDOS!!!

Usain Bolt da comienzo a la vuelta de formación. Esto arrancará en breves

Salvo Felipe Massa que sale con neumático superblando, los nueve primeros clasificados partirán con gomas ultrablandas.

¡Menos de cinco minutos para que arranque el espectáculo en el Circuit of the Americas! Hamilton defenderá la primera posición con Vettel justo detrás. Carlos sadrá séptimo y Fernando octavo. Se avecina una carrera emocionante

Stoffel Vandoorne saldrá desde la última posición por penalización.

Termina de sonar el himno de los Estados Unidos de América, cantado a capella por los aficionados. Silbidos y protestas contra Donald Trump.

En cuanto al resto de pilotos, Kvyat no pudo clasificar entre los diez primeros en su regreso a la Fórmula 1, al igual que Massa, que también se quedó a las puertas. El ruso partirá desde la undécima y el brasileño de al duodécima, justo por delante de Stoffel Vandoorne, decimotercero. El debutante en Toro Rosso y sustituto temporal de Pierre Gasly, Brendon Hartley, no pasó el primer corte y saldrá último al ser penalizado por cambio de motor.

Fernando Alonso, en el box de McLaren. Foto: Clive Maison/Getty Images

El asturiano confía en poder finalizar entre los diez primeros, tal y como contó en los micrófonos de Movistar F1: "Saliendo octavos, ojalá que podamos puntuar tras carreras con mala suerte, ya que en la de Singapur perdimos la oportunidad. En Q2 dije que no podía hacer más, pero al final sirvió para pasar a Q3 y estoy contento".

Por su parte, Fernando Alonso ha logrado llevar a su MCL-32 hasta la Q3, en un circuito que no era favorable a las características del motor Honda. Además, ambos saldrán en una posición más adelante por la sanción a Max Verstappen.

Carlos Sainz en el box de Renault. Foto: Clive Mason/Getty Images

Así de contento se mostró el madrileño tras disputar con Renault su primera calificación: "Para la Q3, ser octavos es una muy buena posición para mañana. Cuando voy cómodo con un coche, puedo sacar el máximo rendimiento. Este es difícil de conducir pero me gusta mucho, me divierto mucho y eso se nota; el resultado lo refleja"

Por parte de la armada española, sensacional papel de ambos pilotos, especialmente del debutante en Renault, Carlos Sainz. Al madrileño no le han temblado las manos a la hora de conducir su Renault y ha logrado superar a Nico Hülkenberg en su primer duelo clasificatorio. Ningún compañero en Renault ha superado al alemán en clasificación, de hecho, la última vez que Hülkenberg terminó por detrás de un compañero de equipo en calificación fue en el Gran Premio de Japón del año pasado.

Sebastian Vettel saldrá segundo. El alemán no ha podido superar en ninguno de los tres cortes clasificatorios a Hamilton, aunque si ha logrado finalizar por delante del escudero de Hamilton, Valtteri Bottas, y también por delante de los dos pilotos de Red Bull. Daniel Ricciardo ha sido cuarto y Max Verstappen sexto, estando Kimi Raikkonen entre medias, quinto.

La clasificación comenzó con dos horas de retraso debido al concierto de Justin Timberlake a las afueras del circuito, pero hubo de nuevo 'Hammer Time' para Lewis Hamilton. Tercera pole consecutiva para el de Mercedes, undécima en este 2017 y la número de 72 de su trayectoria.

Carlos Sainz, posando con su nuevo uniforme. Foto: Renault Sports F1

Carlos Sainz, al finalizar los Libres 2, se mostró satisfecho con el rendimiento de su nuevo bólido: "He intentado ir tranquilo, mantenerlo todo bajo control para aprender y no mandarlo todo al traste. Al final he ido rápido y estoy contento con eso"

Tanto en los Libres 1 como en los Libres 2, Lewis Hamilton fue el piloto más rápido, seguido de Vettel y de los pilotos de Red Bull. Destacó el gran trabajo de Sainz durante la jornada del viernes, finalizando décimo en la sesión matinal y octavo en la sesión del mediodía.

Lewis Hamilton, concentrado para el inicio de la clasificación en Austin. Foto: Mark Thompson/Getty Images

Lewis Hamilton ha sido el vencedor en cuatro de las últimas cinco carreras. Salvo Verstappen que venció en Malasia, el británico ha ganado desde la reanudación del campeonato en Agosto

Para este fin de semana Pirelli ha decidido llevar a Estados Unidos los neumáticos ultrablando, superblando y blando para un trazado que no castiga en exceso las gomas. En cuanto a la previsión meteorológica, salvo sorpresa de última hora, no se esperan precipitaciones. Tanto la jornada del viernes como la del sábado se disputó en seco

Además, si hay un circuito en el calendario que a Lewis le trae muy buenos recuerdos es precisamente Austin. El tricampeón consiguió hacerse con su último título mundial en este trazado en el año 2015. De hecho, es el piloto en activo con más victorias en Austin, donde ha ganado cuatro de las cinco carreras disputadas en Texas, por una sola de Vettel

Imagen del Circuito de Austin. Foto: @F1

El trazado tejano es uno de los circuitos más largos del campeonato junto a Spa-Francorchamps. Presenta un total de 5.513 metros de longiytud, con nueve curvas a derechas y 11 a izquierdas, es uno de los circuitos más revirados del mundial. Destaca su primer sector con una serie de curvas enlazadas en forma de 'eses' que recuerdan mucho al primer sector de Suzuka o a las curvas Maggots y Becketts de SIlverstone.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Estados Unidos en vivo. La carrera tendrá lugar a las 21:00 horas