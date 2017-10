Horner: "Podría seleccionar otros 20 incidentes que no se han castigado"

Google Plus

(Fuente | Red Bull Racing F1)

La carrera de Max Verstappen no iba a ser fácil, por cambiar motor salía en decimosexto lugar, pero en apenas pocas vueltas ya estaba luchando por los puntos. Según iba avanzando la carrera, el joven Max se iba acercando a los puestos de cabeza hasta colocarse sexto.

Su gran estrategia de paradas hizo un lio a Ferrari y casi acaban con la carrera de Sebastian Vettel, ya que por un momento tenía opciones de acabar segundo. En las últimas vueltas, Verstappen adelantó a Valtteri Bottas quedándose en cuarto lugar, el bajo rendimiento de Raikkonen con unas gomas desgastadas hicieron que el holandés optara al podio, por unos minutos lo tuvo.

En la última vuelta, en esas curvas consecutivas del sector tres, el piloto de Red Bull adelantaba al piloto de Ferrari para cruzar la línea de meta en tercer lugar cerrando así una carrera de diez, por algo fue elegido el piloto del día por los aficionados.

No hubo mensaje previo y antes de la ceremonia del podio, mensaje de la FIA, los comisarios habían sancionado a Verstappen por saltarse los límites de la pista al adelantar al finlandés. Una sanción clasificada para muchos de estúpida porque muchos otros pilotos hicieron maniobras parecidas. Sin ir más lejos el adelantamiento que le hace Carlos Sainz a Sergio Pérez en la misma curva.

Christian Horner, jefe de Red Bull, tras acabar la carrera se reunió con los comisarios para mostrarles su descontento y enfado por la sanción que había recibido su piloto: “Verstappen ha pilotado de forma impresionante. Fue a por el hueco ahí. Räikkönen le cerró. No me parece peor que lo que hemos visto varias veces este Gran Premio con otros pilotos. Simplemente he ido a tener una conversación franca con los comisarios y expresé mi disgusto por su decisión”.

Horner seguía argumentando otros casos de ese mismo día: “A Verstappen no se le ha dado ni la oportunidad de presentar su caso. Podría seleccionar otros 20 incidentes de ese GP en los que lo mismo no se castigó. ¿Dónde está la consistencia?”.

Para finalizar dijo: “¿Cómo se puede decir que lo que Bottas hizo está bien, pero lo de Max no? En cualquier otro deporte, si estás fuera, estás fuera. No puede ser que esté bien estar fuera allí, pero no aquí. O se quita eso completamente o les dejan competir”.