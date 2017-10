Force India levantará el "castigo" a sus pilotos en las próximas carreras

Fuente: Getty Images

La primera mitad de temporada fue un poco revuelta en el equipo de Force India. Los causantes de todos sus problemas eran sus propios pilotos y las luchas que mantenían en pista. Sergio Pérez y Esteban Ocon tuvieron varios toques en pista que repercutieron luego en el casillero de puntos de los de Silverstone. Por ello, desde Force India se establecieron unas normas de equipo que se levantaran, por fin, durante los próximos grandes premios.

El director de operaciones del equipo, Otzmar Szafnauer ha hablado sobre el levantamiento del “castigo” a sus pilotos: “Probablemente tardaremos una carrera más. Simplemente tenemos que atravesar una carrera más y con suerte para entonces habremos logrado la cuarta plaza. De eso es de lo que se trata. Una vez lo superemos, entonces quizá podamos relajar y hacer las cosas un poco diferentes en las últimas dos carreras”, ha comentado para Motorsport.com.

"Queremos eliminar riesgos y anotar los puntos"

Szafnauer ha desvelado la clave y es afianzar la 4ª posición en el mundial de constructores, lo que les daría una gran cantidad de dinero para la próxima temporada. El director de operaciones también ha hablado sobre el polémico mensaje de Checo Pérez a su equipo en el último Gran Premio en el que pedía que le dejaran adelantar a su compañero, pero el equipo no lo autorizó.

Los dos Force India luchando en EEUU. Fuente: Getty Images

“Incluso si hubiéramos dejado pasar a Checo, el equipo no habría anotado ningún punto más”, ha contado. Lo principal para Force India es seguir sumando puntos: “Se trata de anotar puntos para nosotros. Francamente no me importa qué piloto los sume, no queremos intercambiarlos. Queremos eliminar riesgos y anotar los puntos. Una vez que tengamos asegurado el cuarto lugar, se cambiarán las cosas”, ha contado honestamente.

Tal y como ha dejado claro, el equipo no se arrepiente de no haber dejado pasar a Checo, ya que, entre otras cosas, Ocon gestionó mejor sus neumáticos: “Hay muchas razones por las que ocurrió, incluida que si empujas los neumáticos muy pronto, entonces no los tienes para defender. Ocon controló mejor sus compuestos y hacia el final pudo defenderse contra Carlos”, ha finalizado.