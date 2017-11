Carlos Sainz: "Estoy contento, cada vez me siento más cómodo con el coche"

Google Plus

Fuente: Renault F1 Sports

Lleva tres fines de semana con Renault y en todos ha hecho pleno. Tres sesiones de clasificación, tres veces las que ha pasado a Q3. Carlos Sainz ha dado un paso adelante con respecto a su etapa en Toro Rosso. En Interlagos, tan solo por una décima, no ha podido batir a su compañero de equipo Nico Hülkenberg.

A pesar de no poder superar al alemán, se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del coche: "Estoy contento con el fin de semana, porque siento que cada vez estoy más cómodo con el coche, cada vez me acerco más al límite. Poco a poco, peor vamos llegando. Son circuitos técnicos, muy difíciles, en los que hay que tener mucha confianza con el coche, por lo que estoy contento" ha asegurado Carlos, que considera los puntos como el principal objetivo a conseguir en la carrera de Interlagos: "Para mañana, trataremos de hacer lo de siempre. Intentar salir bien, y a partir de ahí, a por todas. Creo que se puede conseguir un buen resultado en este circuito. Intentaremos coger experiencia con una nueva carrera y nada más".

'Conflicto' con Felipe Massa durante la Q3

El español y el brasileño han tenido sus más y sus menos durante la Q3 en la clasificación. Felipe Massa se ha quejado de que Carlos le ha molestado a propósito y que le hizo abortar el primer intento del corte: "Estaba muy contento con la clasificación hasta la Q3, cuando un piloto - Sainz - me molestó a drede. Iba mucho más por delante de él, le dejé pasar en la curva 5. Cuando le dejé pasar, se puso completamente delante de mí y perdí tiempo. Le pedí explicaciones y me contestó que le molesté yo durante todo el fin de semana. Desgraciadamente, no empezaré la carrera en la posición en la que debía empezar". añadió Massa enfadado.

Por su parte, Sainz salió a comentar la jugada: "Es una acusación muy grave que me diga - Massa - que estorbo a proposito. Él podría haberse quitado de en medio antes de la curva 4. Tuve que hacer la vuelta detrás de él, me bloqueó y perdí tiempo. Luego empezó a quejarse hablando de ayer. No tiene sentido" sentenció Carlos.