Stoffel Vandoorne: "Alonso no está a mi lado ayudándome, no está ahí para ser mi mentor"

Fotografía: AFP PHOTO - Getty Images

Stoffel Vandoorne ha asegurado tras el útlimo Gran Premio disputado este pasado fin de semana, que no necesita la ayuda de Fernando Alonso para ir bien en Fórmula 1, a pesar de que Alonso es uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla, durante esta temporada tan sólo ha puntuado en un Gran Premio más que el piloto belga, siendo esta su primera temporada completa como piloto de la Fórmula 1.

Vandoorne tiene al español como una referencia del automovilismo, y se ha mostrado en todo momento contento de compartir equipo con él, aun así cree que su relación con Fernando no puede ser comparada con la de Lance Stroll y Felipe Massa donde según él, se puede ver más una relación de Alumno-Profesor, y es que Vandoorne sigue insistiendo en que Fernando Alonso no ha sido su mentor en ningún momento: "Es probablemente la mejor referencia en la F1. Tengo una buena relación con él, incluso aunque haya mucha rivalidad entre nosotros, algo que es normal. No tenemos un paquete fuerte este año, pero ha sido positivo para mí porque he tenido la oportunidad de acercarme bastante a él”, explica Stoffel.

Y es que Vandoorne considera un 'mentor' a una persona que deja prácticamente de lado su trabajo para tenderte la mano y ayudarte a que tengas buenos resultados, también asegura que esa situación no la vive con Alonso en ningún momento, cosa que si piensa que existe entre los pilotos Stroll y Massa. "No lo es. Por supuesto que trabajamos juntos en el mismo equipo y en la misma dirección, pero él no está a mi lado ayudándome. Somos muy abiertos y tenemos conversaciones normales cuando estamos fuera del coche, pero no está ahí para ser mi mentor. Quizás Lance necesita eso, no lo sé", ha explicado el de McLaren para zanjar el tema.