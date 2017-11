Renault: la pesadilla constante de Toro Rosso y Red Bull

Google Plus

Fuente: @tororossospy

Toro Rosso ha sufrido severamente la era híbrida. Y todo es, a decir verdad, por los motores que ha equipado. Si en 2015 tuvieron motor Renault y en 2016 se cambiaron al motor Ferrari; éste año 2017 han vuelto a la unidad de potencia gala. Pero los problemas no se van. Durante el Gran Premio de Brasil, Cyril Abiteboul declaraba que “nunca hay coincidencias en la F1”, por lo que Toro Rosso contestó diciendo que los fallos en su motor Renault no eran sino culpa de los de Enstone.

Por ello, los galos no se tomaron a buenas dicha contestación y Red Bull se vio obligada a contestar a través de Helmut Marko:

"Tuve la sensación de que tenía algo que decir. Ya sabes, el equipo estaba siendo atacado y sentimos que no era 100% correcto, por lo que tuvimos que sacar un comunicado. Y eso es lo que hicimos. Si se hizo correctamente o no, es otra cuestión. Simplemente clarificamos nuestro punto de vista", comentaba Marko.

En Interlagos, Nico Hülkenberg logró sumar un punto, que a diferencia de los de Faenza, no sumaron ninguno. Sin embargo los italianos siguen teniendo cuatro puntos de ventaja sobre los franceses, estando Haas dos puntos detrás de éstos.

Por ello, Franz Tost comenta que lo hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y que sería muy deprimente perder la sexta posición en Constructores, ya que los 5,6 millones de euros en ingresos se esfumarían:

"Es muy frustrate. En cuanto a Toro Rosso, intentaremos prepararnos lo mejor posible, con tantas piezas de fiabilidad como sea posible. En cuanto a nuestro suministrador de motores, no tenemos eso bajo control, es su decisión", afirmaba.

Sin embargo, Tost ve con buenos ojos su alianza con Honda para 2018 viendo lo ocurrido en Brasil con el McLaren de Alonso. "Esto es fantástico. He dado la enhorabuena a Hasegawa, porque hicieron un buen trabajo. Espero que puedan hacer lo mismo en Abu Dhabi", comentaba optimista.

Renault, el laste de Red Bull y Toro Rosso

Helmut Marko, asesor de pilotos de la escudería de la bebida energética, comentaba hacia motorsport.com que es frustrante que el rendimiento no sea el esperado, pero espera que el año que viene se solucione de una vez por todas.

"Por supuesto que no es satisfactorio. No han solucionado el problema aún y se están quedando sin piezas. Desgraciadamente, Toro Rosso se vio afectado más que ningún otro equipo. Fue por ello que la emoción aumentó. Lo discutimos, hicimos un comunicado y todo está OK ahora. Estamos en una lucha intensa con Renault por la sexta posición, pero aún seguimos delante", incluía.

Palmer y Hülkenberg, Hungría 2017 / Fuente: Getty Images Europe

El austriaco confiesa que se sintieron preocupados el domingo con el MGU-H de Verstappen, pues le pusieron uno con más kilómetros el sábado.

"Estábamos preocupados con Max, por lo que estuvimos mirando las temperaturas y las revoluciones del MGU-H. Pero cinco motores Renault terminaron. Al menos, no se dañaron los motores y, desde este punto de vista, debemos empezar sin sanciones en Abu Dhabi, pero aún no está claro".

Por último, Marko se decepcionó al ver la bajada de ritmo sufrida en Brasil, ya que en las carreras anteriores estuvieron luchando por la victoria.

"Perdimos seis décimas en el último sector y con aire sucio, las gomas sufrieron, por lo que no tuvimos la velocidad necesaria. Una larga recta y en subida. Y la curva anterior a es a fondo, por lo que no puedes ganar nada. Fue decepcionante ver que no tuvimos ninguna opción", expresó para finalizar.