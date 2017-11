Ross Brawn defiende la nueva normativa

Google Plus

Foto: Zimbio | Dan Istitene/Getty Images North America

El pasado 31 de octubre se presentó la normativa que entraría en vigor a partir del año 2021. Muchas escuderías no han dado el visto bueno a esas nuevas reglas, que abaratan los costes de los coches. La que más se ha pronunciado ha sido Ferrari, además ha amenazado con marchase de la Fórmula 1 si no está contenta con el resultado final.

Ross Brawn ha salido en defensa de la normativa diciendo que es positivo que se abaraten los costes, que se pongan techos presupuestarios, ya que conseguirán que las sanciones por cambio de componentes se reduzcan, por lo que sería positivo para todos los equipos de la parrilla.

Sobre Ferrari, Ross dijo en la BBC: “Me ha conmocionado un poco la respuesta que hemos obtenido. Quizá debimos presentarlo de un modo distinto, pero no me esperaba un rechazo tan fuerte. Hemos tenido una reunión desde entonces y lo he comentado”.

Brawn: “Si un turbo homologado cuesta 2.500 euros, no importa el número que uses durante la temporada”, y el mismo se preguntaba: “¿Qué pasa si perdemos uno o dos de los fabricantes actuales si sus resultados no mejoran? ¿Por qué? Porque las reglas también deciden el éxito comercial del deporte”, finalizaba.

Con esto último, quiere llegar a decir que este deporte con unas unidades de potencia que generan tan poco ruido, que son tan complicadas de fabricar y de mantener, solo perjudica al deporte y que son el producto equivocado para las carreras buenas.

“El motor actual es una pieza de ingeniería increíble, pero no es un gran motor de carreras. Es muy caro, no hace ruido, tiene componentes que para controlar su uso crean una red de penalizaciones que hacen de la F1 una farsa. Hay grandes diferencias de rendimiento entre los competidores y no vamos a conseguir nunca que venga nadie de fuera a fabricar motores”, finaliza Brown.

Las amenazas de Ferrari siguen creciendo, Mercedes, que tampoco está de acuerdo, no piensa ni de lejos amenazar como lo han hecho los italianos: “Eso no tiene sentido”, ha dicho Nicky Lauda.