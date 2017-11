Zak Brown: "La triple corona ideal para Fernando Alonso sería en un McLaren"

Google Plus

Fernando Alonso junto a Zak Brown / Imagen: Twitter @TheBestF1es

Fernando Alonso ha renovado con la escuderia de Woking para intentar luchar por el mundial de pilotos en 2018. Esta renovación se ha basado principalmente en el cambio de unidad de potencia. Actualmente con el motor Honda lo único a lo que pueden aspirar es a estar entre los diez primeros y no de forma continua.

Con el cambio de motor aumentan sus aspiraciones y sus objetivos. En esta temporada la escudería Red Bull, que también monta motor Renault ha conseguido varias victorias y numerosos podios.

Zak Brown se encuentra ilusionado por la nueva temporada tanto para la Formula 1 como para las 24 horas de Daytona: "Estoy realmente emocionado, Alonso es el competidor definitivo. Ha querido correr con deportivos desde hace bastante tiempo y todo el mundo le ha dicho que no. Mira Mario Andretti, para mí es uno de los mejores pilotos del mundo, ha sido excelente en numerosas formas de los deportes del motor. Nos encanta que lo hagamos con él".

Zak Brown conversando con el jefe de Renault en la F1 / Imagen Twitter @Graining_es

El estadounidense ha añadido que le encantaría ver a Alonso ganar la Triple Corona con un McLaren, pero todavía no están listos para las 24 Horas de Le Mans, deben coger experiencia y en un futuro están abiertos a competir en la carrera de resistencia por excelencia : "No estamos listos para Le Mans. Es algo que estamos mirando. En un mundo ideal nos encantaría que Alonso ganara la triple corona en un McLaren. Ha ganado Mónaco. Creo que vamos a volver a disputar las 500 Millas alguno de estos días y Le Mans es algo que miramos, pero mientras tanto, si quiere adquirir algo de experiencia en Daytona, Le Mans, estamos abiertos a eso".

Aunque la escuderia británica asegura que volverá alguna año a las 500 Millas de Indianápolis para ganarlas y que está interesado en participar en las 24 horas de Le Mans, de momento no hay nada asegurado y a Zak Brown le gusta que Fernando Alonso compita en estas carreras porque la gente disfruta aunque en algunas carreras no compita con los colores de Woking: "Me gusta que compita. Es una cultura de competición, así que todo el mundo la disfruta".