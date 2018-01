Kubica vuelve a la Fórmula 1

Foto: Williams Racing

Williams ha tenido una mañana de anuncios, primero la llegada de Sergey Sirotkin como compañero de Lance Stroll y segundo, la vuelta de Robert Kubica a la Fórmula Uno como piloto reserva y de desarrollo del equipo británico.

El comunicado oficial que ha publicado la escudería dice lo siguiente: “El regreso de Robert a la Fórmula Uno incluyó varias pruebas con Williams en la segunda mitad del año pasado, así como la prueba de neumáticos Abu Dhabi Pirelli al final de la temporada 2017. Este año tendrá un rol particularmente activo dentro del equipo”.

Además, el polaco ha recibido un premio extra: “Robert participará en las pruebas de pretemporada de Barcelona, ​​las pruebas de la temporada y también participará en varias sesiones de práctica de fin de semana de carrera”, continuaba el comunicado.

Kubica conoce de sobra la Fórmula Uno. Llegó en 2006 gracias al equipo BMW Sauber, estuvo con ellos hasta el año 2009, su mejor resultado en el campeonato fue un cuarto puesto. En 2010 corrió para Renault, siendo octavo en el campeonato. Tenía contrato para 2011, pero su accidente en una carrera de rallies le dejó fuera del Gran Circo.

El polaco ya ha hablado, las declaraciones las recoge la página web de Williams: “Estoy muy contento de unirme al equipo Williams como piloto reserva y de desarrollo esta temporada. Me siento en la mejor forma física que he visto nunca, pero me ha llevado mucho trabajo llegar al punto en el que estoy ahora, así que me gustaría agradecer a Williams las oportunidades que me ha dado hasta ahora y por tener fe en mí con este nombramiento”. Kubica hizo un test privado en Grove y también participó en Abu Dabi.

“He disfrutado al volver al paddock de la Fórmula 1 en los últimos meses y ahora tengo ganas de trabajar con el equipo técnico de Williams, tanto en la fábrica como en la pista, para realmente empujar hacia delante con el desarrollo del FW41 y para marcar la diferencia en la campaña 2018. Tras haber pilotado tanto el FW36 como el FW40, tengo ganas de ver cómo va el FW41 en la pista y de asegurarme de que podemos llevar al máximo el rendimiento del coche. Mi último objetivo es volver a competir en la F1 y éste es otro paso importante en esa dirección: no puedo esperar para empezar”, añadía Kubica para finalizar.