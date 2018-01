Google Plus

El debate: ¿es Sirotkin el piloto adecuado para Williams? | Fotomontaje: Martín Velarde (VAVEL)

Williams anunció el pasado martes su segundo piloto, algo que trae mucha cola, pero... ¿Es Sergey Sirotkin el piloto adecuado para la escudería británica?

Sirotkin: una nueva esperanza (Alejandro Serrano - @alexc63s)

Quizá no es el fichaje que todos esperaban, pero lo cierto es que el equipo Williams tiene que aferrarse a un clavo ardiendo si desean ser más competitivos. El ruso Sergey Sirotkin ha aterrizado en la escudería de Grove dispuesto a darlo todo.

Los números de Sirotkin afirman que el ruso quedó tercero en los Campeonatos de GP2 Series (ahora la llamada Fórmula 2) en 2015 y 2016; cosechando una y dos victorias respectivamente. Además, ha sido piloto de desarrollo en Renault Sport F1 Team en 2016 y 2017, así como corredor de las 24 Horas de Le Mans con SMP Racing en 2016. Otros triunfos han sido ser campeón de la Fórmula Abarth Europea en 2011, subcampeón de ésta en la modalidad italiana en ese mismo año…

Por ende, Williams ha tomado una gran decisión a la hora de fijarse en el joven corredor de 22 años. Los británicos han decidido apostar por la juventud, pues así hicieron con Stroll. Además, y no menos importante, Sirotkin ha desembolsado una gran cantidad de dinero que ayudará a los de Grove a desarrollar mejor el monoplaza. Y es que desde la propia escudería han afirmado contratar los servicios del ruso por motivos estrictamente económicos pues estaban también satisfechos con el rendimiento de Robert Kubica en los test de Abu Dabi.

Sin embargo, Williams necesita un cambio de aires y un cambio de “look”. Los de Grove no son realmente competitivos desde hará por lo menos más de cuatro años, pues fue en 2014 cuando, al principio de la era híbrida, los británicos supieron desarrollar el motor Mercedes, dejando entrever las carencias de su chasis. Por ello, un nuevo aire debe invadir el equipo. Nuevas caras suponen una nueva era. Quizá a corto plazo Sirotkin no sea rentable y competitivo, pero todo es cuestión de paciencia.

"Un nuevo aire debe invadir el equipo, nuevas caras suponen una nueva era"

La retirada de Felipe Massa ha supuesto que su asiento vacante sea ahora ocupado por un chaval de tan sólo 22 años. El relevo generacional de la Fórmula 1 es inminente, y ya son cada vez más los que deciden bajarse del tren. Esto implica posibilidades para nuevos y jóvenes pilotos como es el caso de Charles Leclerc. Y sí, la capacidad económica de Sirotkin ha sido clave para las aspiraciones de éste para tener una plaza en Williams, pero, ¿acaso su palmarés anteriormente mencionado también lo ha cosechado el dinero? La respuesta es no. Por mucho dinero que un piloto pueda tener, si su rendimiento no es el esperado, de poco le sirve. Un buen ejemplo es Felipe Nasr. El brasileño consiguió un patrocinador para Sauber en 2015 y 2016 (Petrobras); y sin embargo, en 2017 no se le volvió a ver al carioca por la parrilla, fruto de su rendimiento.

Por ello todo es cuestión de observar a Sirotkin pues desde la sinceridad, Robert Kubica, a pesar de ser querido y admirado por todo el paddock de la Fórmula 1, no ha podido tener un asiento en Williams debido al dinero del ruso. No obstante, no hay que vender la piel de oso antes de cazarlo: si Sirotkin pilota como lo ha hecho en categorías anteriores, callará muchas bocas.

FOTO: @NewscNews

Los pilotos de pago rompen la esencia de la Fórmula 1 (Álex Martín - @alex_noblejas)

El fichaje de Sirotkin ha reavivado una polémica que hace tiempo no aparecía en escena: la conveniencia de los pilotos de pago. El ruso se ha convertido en un ejemplo más de cómo pesan más los dólares que el talento. A pesar de que Kubica ha demostrado toda su valía, con mejores tiempos que su rival, Williams ha preferido la financiación a la pura competición y vuelve a poner al alza que los pilotos de pago, a pesar de su nula experiencia, convienen más.

En este caso Williams ha buscado una pareja joven, pero con resultados cuestionables y con poca experiencia. Stroll en su primer año en la Fórmula 1, exceptuando el podio en Bakú, ha tenido unos resultados mediocres con un coche potenciado con motor Mercedes, y está muy discutido. Sirotkin no se ha ganado entrar en el Gran Circo y muchos expertos no consideran justa su entrada en uno de los equipos más laureados de la historia.

"Los pilotos de pago, sin resultados, son hijos de papá enchufados"

A pesar de que ha habido algunos ejemplos de que los pilotos de pago han demostrado buen nivel, por lo general, no suelen salir bien. Por lo tanto, para muchos, si sucede eso, no son más que hijos de papá enchufados en la Fórmula 1 y que no tienen nivel para estar en el Gran Circo. El tiempo dirá sobre Sirotkin, pero si sigue el camino de Stroll, tiene mala pinta y su rendimiento es una incógnita.

Equipos como Force India, Williams, o los de menor presupuesto, como Sauber, dependen de los pilotos de pago para sobrevivir. Sin embargo, los dos primeros casos no dependen tanto del dinero que tienen que desembolsar, y el caso de Sirotkin es el más claro, ya que no ha tenido grandes resultados cuando ha sido piloto de pruebas en Renault, e incluso expresó cierta frustración en la pista con la marca del rombo.

Kubica, a pesar de ello, no ha sido tirado por la escudería, pero dejarle como piloto de pruebas, mientras que a alguien que no tiene experiencia en Grandes Premios, que se le otorgue un puesto como piloto titular en una marca como Williams, y ayudado por su proveedor de motores, Mercedes, no es lo más justo, teniendo en cuenta que el corredor polaco ha sido un ejemplo de superación mejorando los tiempos de muchos pilotos de la actual parrilla.

Concluyendo, la esencia de la Fórmula 1 va a desaparecer al ritmo que aumentan las aportaciones de los pilotos de pago. Williams se ha convertido en otra escudería que ha cedido a las grandes aportaciones económicas, algo que no debería suceder, sin embargo, el cuadro de Grove debería buscar otras maneras de financiarse antes que introducir pilotos que no tienen experiencia y que puedan perjudicar a la escudería inglesa, en cuanto al Campeonato Mundial de Constructores.