El derecho a veto de Ferrari podría no durar más allá de 2020

Fuente: Getty Images

Se avecinan tiempos revueltos en las altas esferas que manejan a la Fórmula 1. En 2020 vencerán los acuerdos que existen entre los equipos, la FIA y la FOM. Durante la renovación de estos pactos se tendrán que discutir temas que han suscitado mucha polémica a lo largo de los años, como las primas que se pagan a los equipos y la diferencia que existe entre ellos.

Uno de los temas que serán claves será la renovación o no del histórico derecho a veto que tiene Ferrari. Enzo Ferrari consiguió este derecho en 1980 cuando se le concedió para que su equipo pudiera defenderse de entre todas las marcas inglesas que había en aquel entonces dentro de la Fórmula 1. Dicho derecho permite que Ferrari pueda bloquear cualquier cambio que se quiera hacer en el reglamento.

Reunión de jefes de equipo durante un GP. Fuente: SkySports

Durante las últimas negociaciones que se llevaron a cabo en 2015, ni los equipos ni Bernie Ecclestone pusieron sobre la mesa este tema, pero Jean Todt, presidente de la FIA, ya ha advertido que sí que se discutirá cuando toque volver a negociar: “Ferrari ha tenido durante décadas lo que se llama un veto, y cuando discutamos la renovación del acuerdo, esa es una de las cosas que se hablarán”, ha explicado el presidente de la FIA.

Ferrari ha amenazado numerosas veces con dejar la Fórmula 1 si alguna norma no les complacía y, seguramente, volverán a hacerlo durante las negociaciones, pero eso es algo a lo que Todt no tiene miedo: “No quiero ver irse a Ferrari. No estoy seguro de que sea bueno para Ferrari abandonar la Fórmula 1, porque la razón por la que es una marca única es la combinación de coches de carrera y de calle. Creo que también sería doloroso para Ferrari no estar en Fórmula 1, pero ya no es mi responsabilidad”, ha finalizado Todt.